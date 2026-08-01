https://crimea.ria.ru/20260801/v-sevastopole-ogranichili-elektrosnabzhenie-1158160550.html

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 01.08.2026

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе утром в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T10:28

2026-08-01T10:28

2026-08-01T10:28

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго".До полудня света не будет в Ленинском и Нахимовском районах, в центре города, в Инкермане и селах Байдарской долины. Адреса можно проверить здесь.В Крыму 1 августа на большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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