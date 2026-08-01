Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260801/v-sevastopole-ogranichili-elektrosnabzhenie-1158160550.html
В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе утром в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T10:28
2026-08-01T10:28
севастополь
севастопольэнерго
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_55a8dd457d845bb7a1fe87417eb4c719.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго".До полудня света не будет в Ленинском и Нахимовском районах, в центре города, в Инкермане и селах Байдарской долины. Адреса можно проверить здесь.В Крыму 1 августа на большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_f3a7e316710a96dd4f866ee6c8a42bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя
В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе 1 августа ввели режим временного ограничения электроснабжения

10:28 01.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в 9:38 1 августа введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди", - говорится в сообщении.
До полудня света не будет в Ленинском и Нахимовском районах, в центре города, в Инкермане и селах Байдарской долины. Адреса можно проверить здесь.
В Крыму 1 августа на большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии
В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу
В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
 
СевастопольСевастопольэнергоЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС
12:35Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ
12:21В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит
12:04Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
11:5613 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший
11:41В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
11:31Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев
11:19В Судаке открыли набережную после капремонта
11:09В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра
10:57Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже
10:44Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы
10:28В Севастополе ограничили электроснабжение
10:15Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто
10:01Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто
09:52Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности
09:28ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы
09:01Пенсии и платежки за ЖКХ: что изменится в жизни россиян с августа
08:46На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
08:24Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике
08:04Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
Лента новостейМолния