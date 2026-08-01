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В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе утром в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T10:28
2026-08-01T10:28
2026-08-01T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго".До полудня света не будет в Ленинском и Нахимовском районах, в центре города, в Инкермане и селах Байдарской долины. Адреса можно проверить здесь.В Крыму 1 августа на большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
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В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе 1 августа ввели режим временного ограничения электроснабжения