https://crimea.ria.ru/20260801/v-sevastopole-do-pozdnego-vechera-slyshny-vzryvy-1158170250.html

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 01.08.2026

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы

В субботу до позднего вечера в Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T19:35

2026-08-01T19:35

2026-08-01T19:36

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости севастополя

учения

армия и флот

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_0:0:1745:982_1920x0_80_0_0_bffb48efa5d70473438f0ae3256cefd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу до позднего вечера в Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы, добавил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новомуКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, учения, армия и флот