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В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
В субботу до позднего вечера в Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T19:35
2026-08-01T19:35
2026-08-01T19:36
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу до позднего вечера в Севастополе военные проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы, добавил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новомуКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
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михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, учения, армия и флот
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
В Севастополе по всему побережью слышны взрывы - Развожаев
19:35 01.08.2026 (обновлено: 19:36 01.08.2026)