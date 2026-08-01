https://crimea.ria.ru/20260801/v-restorane-v-tsentre-moskvy-proizoshel-podryv-vzryvnogo-ustroystva---nak-1158171635.html

В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК

В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК - РИА Новости Крым, 01.08.2026

В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК

В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T23:25

2026-08-01T23:25

2026-08-01T23:25

национальный антитеррористический комитет (нак).

москва

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сву

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.По информации НАК, взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина, охранник ее не пропустил. В результате они и еще один посетитель погибли. Число пострадавших выросло до 21.Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет (нак)., москва, взрыв, сву, происшествия, новости