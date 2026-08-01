Рейтинг@Mail.ru
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260801/v-restorane-v-tsentre-moskvy-proizoshel-podryv-vzryvnogo-ustroystva---nak-1158171635.html
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T23:25
2026-08-01T23:25
национальный антитеррористический комитет (нак).
москва
взрыв
сву
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.По информации НАК, взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина, охранник ее не пропустил. В результате они и еще один посетитель погибли. Число пострадавших выросло до 21.Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260801/vzryv-v-kafe-v-tsentre-moskvy---chto-izvestno-1158170957.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальный антитеррористический комитет (нак)., москва, взрыв, сву, происшествия, новости
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК

В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв взрывного устройства - НАК

23:25 01.08.2026
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
"В 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства", — сказали в ведомстве.
По информации НАК, взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина, охранник ее не пропустил. В результате они и еще один посетитель погибли. Число пострадавших выросло до 21.
Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.
Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В ресторане в центре Москвы прогремел взрыв
20:55
Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
 
Национальный антитеррористический комитет (НАК).МоскваВзрывСВУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:25В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
22:02Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:33Атака ВСУ на Севастополь и массированный удар ВС РФ по Киеву – главное
21:10"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?
20:55Взрыв в кафе в центре Москвы - что известно
20:46Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
20:32Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой
20:30152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
20:17Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто
20:04В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
19:45Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО
19:35В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
19:10Крымский мост открыли
18:42Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
18:33"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова
18:02Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины
17:41Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
17:12Крымский мост закрыт
17:05УЕФА требует отставки президента ФИФА
16:46Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
Лента новостейМолния