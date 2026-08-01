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В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T23:25
2026-08-01T23:25
2026-08-01T23:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.По информации НАК, взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина, охранник ее не пропустил. В результате они и еще один посетитель погибли. Число пострадавших выросло до 21.Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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национальный антитеррористический комитет (нак)., москва, взрыв, сву, происшествия, новости
В ресторане в центре Москвы произошел подрыв взрывного устройства - НАК
В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв взрывного устройства - НАК
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
"В 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства", — сказали в ведомстве.
По информации НАК, взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина, охранник ее не пропустил. В результате они и еще один посетитель погибли. Число пострадавших выросло до 21.
Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.
Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.
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