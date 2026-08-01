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Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто

Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто

Вечером в субботу в очереди перед пунктами ручного досмотра у Крымского моста находится более 1300 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T20:17

2026-08-01T20:17

2026-08-01T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вечером в субботу в очереди перед пунктами ручного досмотра у Крымского моста находится более 1300 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Со стороны Керчи находится 625 транспортных средств.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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