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Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто
Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто
Вечером в субботу в очереди перед пунктами ручного досмотра у Крымского моста находится более 1300 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T20:17
2026-08-01T20:17
2026-08-01T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вечером в субботу в очереди перед пунктами ручного досмотра у Крымского моста находится более 1300 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Со стороны Керчи находится 625 транспортных средств.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 1300 авто
В очереди перед пунктами у Крымского моста ожидает более 1300 авто
20:17 01.08.2026 (обновлено: 20:18 01.08.2026)