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В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая
В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая
Крымские спасатели оказали помощь двум туристкам в районе горы Папая-Кая рядом с Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 01.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь двум туристкам в районе горы Папая-Кая рядом с Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По информации МЧС, две женщины сбились с тропы и оказались на сыпучем грунте горы Папая-Кая в районе села Морское.На помощь туристкам выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России по Республике Крым.Ранее в республиканском главке МЧС сообщили, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма авто с детьми увязло в грязиТуристка заблудилась на Большой севастопольской тропеВ Крыму ребенок потерялся в лесу
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судак, "крым-спас", гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым, новости крыма
В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая

В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая

15:08 01.08.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая
В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь двум туристкам в районе горы Папая-Кая рядом с Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
По информации МЧС, две женщины сбились с тропы и оказались на сыпучем грунте горы Папая-Кая в районе села Морское.
"Спасатели оперативно обнаружили женщин на западном склоне горы Папая-Кая и спустили их к подножию горы. В медпомощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
На помощь туристкам выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России по Республике Крым.
Ранее в республиканском главке МЧС сообщили, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок.
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