https://crimea.ria.ru/20260801/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-vetra-1158162824.html

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра - РИА Новости Крым, 01.08.2026

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра

В Крыму в воскресенье усилится ветер, в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T11:09

2026-08-01T11:09

2026-08-01T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье усилится ветер, в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи."В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности". - добавили в МЧС.Жителям и гостям полуострова рекомендуют исключить походы в горы и леса, не прогуливаться по набережным и берегоукрепительным сооружениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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