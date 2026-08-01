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В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра
В Крыму в воскресенье усилится ветер, в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T11:09
2026-08-01T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье усилится ветер, в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи."В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности". - добавили в МЧС.Жителям и гостям полуострова рекомендуют исключить походы в горы и леса, не прогуливаться по набережным и берегоукрепительным сооружениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра

В Крыму 2 и 3 августа ожидается штормовой ветер - объявлено экстренное предупреждение

11:09 01.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОтдыхающие во время шторма в Крыму
Отдыхающие во время шторма в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье усилится ветер, в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"2-3 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
"В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности". - добавили в МЧС.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют исключить походы в горы и леса, не прогуливаться по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
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