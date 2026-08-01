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В горах Крыма потерялся автотурист
В горах Крыма потерялся автотурист - РИА Новости Крым, 01.08.2026
В горах Крыма потерялся автотурист
В горах Бахчисарайского района Крыма спасли мужчину, который потерялся в лесной местности на своем автомобиле. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T14:57
2026-08-01T14:57
2026-08-01T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района Крыма спасли мужчину, который потерялся в лесной местности на своем автомобиле. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасательная группа сопроводила туриста к ближайшему населенному пункту - в село Высокое. Медицинская помощь ему не потребовалась.Для оказания помощи были задействованы четыре человека и одна единица техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В горах Крыма потерялся автотурист
В Бахчисарайском районе Крыма спасли туриста на машине