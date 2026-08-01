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УЕФА требует отставки президента ФИФА - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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УЕФА требует отставки президента ФИФА
УЕФА требует отставки президента ФИФА - РИА Новости Крым, 01.08.2026
УЕФА требует отставки президента ФИФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ультиматумом – уйти в отставку или... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T17:05
2026-08-01T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ультиматумом – уйти в отставку или столкнуться с вотумом недоверия. Об этом сообщает газета The Telegraph.УЕФА может инициировать такой вотум недоверия, имея в своем составе всего 43 участника.В конце июля стало известно о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. В субботу утром руководящий орган европейского футбола объявил о потере доверия и потребовал перемен после того, как Инфантино был вынужден отказаться от своего плана стоимостью 15 млрд фунтов стерлингов по продаже доли в чемпионате мира, уточняет издание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФАФиджитал-спорт может стать школьной дисциплиной - эксперт"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ
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фифа, уефа, футбол, спорт, в мире, новости
УЕФА требует отставки президента ФИФА

УЕФА готов инициировать процедуру вотума недоверия главе ФИФА

17:05 01.08.2026
 
© Photo by FABRICE COFFRINI / AFPЛоготип европейского футбольного органа УЕФА в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Архивное фото
Логотип европейского футбольного органа УЕФА в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Архивное фото
© Photo by FABRICE COFFRINI / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ультиматумом – уйти в отставку или столкнуться с вотумом недоверия. Об этом сообщает газета The Telegraph.
"Все 55 стран-участников УЕФА проголосуют за отставку Инфантино путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку", - говорится в издании.
УЕФА может инициировать такой вотум недоверия, имея в своем составе всего 43 участника.
В конце июля стало известно о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. В субботу утром руководящий орган европейского футбола объявил о потере доверия и потребовал перемен после того, как Инфантино был вынужден отказаться от своего плана стоимостью 15 млрд фунтов стерлингов по продаже доли в чемпионате мира, уточняет издание.
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