https://crimea.ria.ru/20260801/uefa-trebuet-otstavki-prezidenta-fifa-1158168907.html

УЕФА требует отставки президента ФИФА

УЕФА требует отставки президента ФИФА - РИА Новости Крым, 01.08.2026

УЕФА требует отставки президента ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ультиматумом – уйти в отставку или... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T17:05

2026-08-01T17:05

2026-08-01T17:05

фифа

уефа

футбол

спорт

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0a/1119668219_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_25479d00b75608d48eed18f5d33d60f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ультиматумом – уйти в отставку или столкнуться с вотумом недоверия. Об этом сообщает газета The Telegraph.УЕФА может инициировать такой вотум недоверия, имея в своем составе всего 43 участника.В конце июля стало известно о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. В субботу утром руководящий орган европейского футбола объявил о потере доверия и потребовал перемен после того, как Инфантино был вынужден отказаться от своего плана стоимостью 15 млрд фунтов стерлингов по продаже доли в чемпионате мира, уточняет издание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФАФиджитал-спорт может стать школьной дисциплиной - эксперт"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фифа, уефа, футбол, спорт, в мире, новости