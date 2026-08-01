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Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ
Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ
Теплоход "Янина" затонул в Черном море после атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T12:35
2026-08-01T12:35
2026-08-01T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Теплоход "Янина" затонул в Черном море после атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома.Нападение двух дронов ВСУ на судно произошло в 130 милях от Новороссийска в 22:00 31 июля. Теплоход принадлежит FESCO (входит в Росатом). Глава госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что это было гражданское судно.Команда судна покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно, добавили в Росатоме."Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят. Мир меняется, а понятие "морское братство" продолжает оставаться вечной ценностью!", — добавил Лихачев.Ранее два танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. До этого пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море.Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое раненыВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкерАтака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
https://crimea.ria.ru/20260727/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-doosnaschenii-torgovykh-sudov-vooruzheniem-1158013722.html
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росатом, атаки всу, черное море, новороссийск, происшествия, судоходство, новости, алексей лихачев
Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ
В Черном море после атаки ВСУ затонул теплоход Росатома
12:35 01.08.2026 (обновлено: 12:53 01.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Теплоход "Янина" затонул в Черном море после атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома.
Нападение двух дронов ВСУ на судно произошло в 130 милях от Новороссийска в 22:00 31 июля. Теплоход принадлежит FESCO (входит в Росатом). Глава госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что это было гражданское судно.
"Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно", — сказал Алексей Лихачев.
Команда судна покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно, добавили в Росатоме.
"Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят. Мир меняется, а понятие "морское братство" продолжает оставаться вечной ценностью!", — добавил Лихачев.
Ранее два танкера подверглись атаке
БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. До этого пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак
на него в Черном море.
Морская коллегия РФ выработала дополнительные мер
ы по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.
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