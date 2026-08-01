https://crimea.ria.ru/20260801/teplokhod-rosatoma-zatonul-v-chernom-more-posle-udara-vsu-1158164605.html

Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ

Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ

Теплоход "Янина" затонул в Черном море после атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T12:35

2026-08-01T12:35

2026-08-01T12:53

росатом

атаки всу

черное море

новороссийск

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алексей лихачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Теплоход "Янина" затонул в Черном море после атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома.Нападение двух дронов ВСУ на судно произошло в 130 милях от Новороссийска в 22:00 31 июля. Теплоход принадлежит FESCO (входит в Росатом). Глава госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что это было гражданское судно.Команда судна покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно, добавили в Росатоме."Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят. Мир меняется, а понятие "морское братство" продолжает оставаться вечной ценностью!", — добавил Лихачев.Ранее два танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. До этого пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море.Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое раненыВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкерАтака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление

https://crimea.ria.ru/20260727/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-doosnaschenii-torgovykh-sudov-vooruzheniem-1158013722.html

черное море

новороссийск

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росатом, атаки всу, черное море, новороссийск, происшествия, судоходство, новости, алексей лихачев