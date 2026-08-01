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"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?

"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов? - РИА Новости Крым, 01.08.2026

"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?

В последнее время россияне стали чаще покупать в аптеках лекарства и БАДы со снотворным эффектом. Тренд на "таблетированный" сон и добавки с мелатонином... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T21:10

2026-08-01T21:10

2026-08-01T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В последнее время россияне стали чаще покупать в аптеках лекарства и БАДы со снотворным эффектом. Тренд на "таблетированный" сон и добавки с мелатонином вызывают опасение у специалистов. В чем скрыта угроза, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Алена Мещерякова.По словам гостьи студии, БАДы (биологически активные добавки – ред.) также являются лекарственными препаратами и требуют назначения врача, несмотря на бытующее мнении об их абсолютной безопасности.Причинами нарушения сна могут быть не только стресс и "перегрузки" на работе, но и элементарное нарушение "гигиены" сна, а также серьезные заболевания, пояснила она."Я как невролог, сталкиваюсь не только с нарушением гигиены сна, но и с пациентами с астеноневротическими проявлениями синдрома хронической усталости, с депрессиями различного генеза. Они могут быть связаны как с церебральной патологией, так и с психоэмоциональным состоянием пациентов. Иногда ко мне приходят граждане, которые работают в ночные смены, не соблюдают элементарную гигиену сна, а потом считают, что можно прийти в аптеку, начать принимать какие-то снотворные препараты, и сон нормализуется. Но, к сожалению, снотворные могут вызывать синдром привыкания", - сообщила специалист.Иногда за нарушениями сна, добавила она, скрываются очень грозные неврологические, психиатрические и соматические заболевания, а занятие самолечением может скрыть клиническую картину данных заболеваний.Среди населения сейчас бытует некое мнение про безопасность приема таблетированного мелатонина (гормона сна – ред.) и разнообразных добавок с его содержанием, однако, не все знают, чем является мелатонин на самом деле.Доцент Мединститута разъяснила, что вырабатывается данное вещество в организме человека, когда наступает темнота и от зрительных различных сенсорных систем не поступает информации. Максимум выработки приходится на подростковый возраст, а после 15-25 лет уровень его снижается. К 40-50 годам его значения находятся уже на достаточно низком уровне, а у более возрастных пациентов, 50-60 лет, вообще изменяется формула сна.При всей его "полезности" и, казалось бы, универсальности, врач все же предостерегла от самостоятельного приема этого вещества."Это - один из самых таких гормонов, о которых знают все, и почему-то занимаются самолечением, считая, что это совершенно безвредный гормон. На самом деле все не так просто. Есть центральные механизмы его регуляции и необходим ряд биохимических процессов, чтобы получился мелатонин. Это - очень важный гормон, который действительно оказывает очень много полезных качеств, но просто так его принимать, мы, врачи, не рекомендуем, ведь кроме плюсов у мелатонина есть и определенные минусы. Прежде чем назначать себе мелатонин, необходимо знать свой индивидуальный уровень, на что он влияет и какие могут быть побочные эффекты", - предупредила невролог.Все вышеуказанные моменты при проблемах со сном, добавила она, может прояснить врач, назначить соответствующие анализы и подобрать нужный препарат, в правильно дозировке и схеме приема. Относительно безопасным, по мнению специалиста, может быть лишь кратковременный (не более 2х недель) прием мелатонина при стрессовых нагрузках, перелетах и смене климатического пояса."Но, если пациент будет пить тот же банальный мелатонин и при этом будет ложиться в 11-12, в час ночи, использовать гаджеты, не использовать шторы-блэкаут или любые другие приспособления, чтобы не поступал солнечный свет, то даже "безобидный" БАД может не принести никакого результата", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЦелебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и КрымуКрепкий сон с медитацией: зачем туристы едут в КрымЭпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, здоровье, сон, совет эксперта, новости крыма