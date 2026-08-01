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Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь
Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь
Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T14:41
2026-08-01T14:41
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.В ночь на субботу один человек погиб и двое пострадали при атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили.Также в субботу ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятияРебенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный домВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно
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РИА Новости Крым
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, новости севастополя, правосудие
Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь

Следком России установит причастных к гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь

14:41 01.08.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
В ночь на субботу один человек погиб и двое пострадали при атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили.
"Вследствие атак ВСУ по городу Севастополю погибла женщина и ранены два человека. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
Также в субботу ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения.
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