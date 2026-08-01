https://crimea.ria.ru/20260801/sledkom-ustanovit-vinovnykh-v-gibeli-zhenschiny-pri-atake-vsu-na-sevastopol-1158166882.html

Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь

Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь

Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T14:41

2026-08-01T14:41

2026-08-01T14:41

севастополь

атаки всу на крым

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

уголовный кодекс

новости севастополя

правосудие

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.В ночь на субботу один человек погиб и двое пострадали при атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили.Также в субботу ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятияРебенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный домВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, новости севастополя, правосудие