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Семь беспилотников сбили над Севастополем

Семь беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Семь беспилотников сбили над Севастополем

В ночь на 1 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Над регионом военные отразили удар беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T07:22

2026-08-01T07:22

2026-08-01T07:23

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 1 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Над регионом военные отразили удар беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Первый раз сирены включили в 23:47. Об уничтожении дронов губернатор сообщил в 1:25.Первую тревогу отменили в 2:23, но уже в 3:16 сирены включили снова на 20 минут. В третий раз воздушную тревогу объявили в 4:29. Отмена опасности была объявлена к утру - в 5:44.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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