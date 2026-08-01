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Семь беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Семь беспилотников сбили над Севастополем
Семь беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Семь беспилотников сбили над Севастополем
В ночь на 1 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Над регионом военные отразили удар беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T07:22
2026-08-01T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 1 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Над регионом военные отразили удар беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Первый раз сирены включили в 23:47. Об уничтожении дронов губернатор сообщил в 1:25.Первую тревогу отменили в 2:23, но уже в 3:16 сирены включили снова на 20 минут. В третий раз воздушную тревогу объявили в 4:29. Отмена опасности была объявлена к утру - в 5:44.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, новости крыма, крым, новости сво
Семь беспилотников сбили над Севастополем

Над Севастополем уничтожили семь украинских беспилотников

07:22 01.08.2026 (обновлено: 07:23 01.08.2026)
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 1 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Над регионом военные отразили удар беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Первый раз сирены включили в 23:47. Об уничтожении дронов губернатор сообщил в 1:25.
"Сбито семь БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны", - сообщал он в МАКС.
Первую тревогу отменили в 2:23, но уже в 3:16 сирены включили снова на 20 минут. В третий раз воздушную тревогу объявили в 4:29. Отмена опасности была объявлена к утру - в 5:44.
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