https://crimea.ria.ru/20260801/sbili-vsego-odnu-raketu-zelenskiy-obvinil-zapad-v-massirovannoy-atake-na-kiev-1158163290.html

Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев

Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев

Владимир Зеленский признал, что при массированной атаке высокоточным оружием на Киев украинская ПВО смогла сбить только одну ракету. Он обвинил в этом Запад,... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T11:31

2026-08-01T11:31

2026-08-01T11:51

украина

владимир зеленский

киев

киевская область

коллективный запад

поставки западного оружия украине

в мире

новости сво

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский признал, что при массированной атаке высокоточным оружием на Киев украинская ПВО смогла сбить только одну ракету. Он обвинил в этом Запад, который не поставляет Киеву снаряды к системам ПВО Patriot.Он заявил, что украинские партнеры должны перестать хранить эти ракеты на складах для "возможных сценариев" и отдали их Киеву здесь и сейчас.В ночь на субботу массированным ударом российского высокоточного оружия были поражены предприятия украинского ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.По данным Минобороны России, в украинской столице разбиты заводы по производству и хранению ракет "Фламинго", "Гром-2" и "Нептун", системы для дронов большой дальности типа FP-1 компании "Файер Пойнт" и БПЛА-перехватчиков типа "Дэд Флай", "Оса Камикадзе", "Линк Дрон" и "Тандер".В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства БПЛА. Кроме того, на его базе налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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киевская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, киев, киевская область, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), новости