Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев
Зеленский обвинил Запад в массированной атаке ВС России на Киев
11:31 01.08.2026 (обновлено: 11:51 01.08.2026)
© AP Photo Peter DejongВладимир Зеленский
© AP Photo Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский признал, что при массированной атаке высокоточным оружием на Киев украинская ПВО смогла сбить только одну ракету. Он обвинил в этом Запад, который не поставляет Киеву снаряды к системам ПВО Patriot.
"Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить только потому, что нет ракет к Patriot", - написал он в своем Telegram-канале.
Он заявил, что украинские партнеры должны перестать хранить эти ракеты на складах для "возможных сценариев" и отдали их Киеву здесь и сейчас.
В ночь на субботу массированным ударом российского высокоточного оружия были поражены предприятия украинского ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.
По данным Минобороны России, в украинской столице разбиты заводы по производству и хранению ракет "Фламинго", "Гром-2" и "Нептун", системы для дронов большой дальности типа FP-1 компании "Файер Пойнт" и БПЛА-перехватчиков типа "Дэд Флай", "Оса Камикадзе", "Линк Дрон" и "Тандер".
В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства БПЛА. Кроме того, на его базе налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
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