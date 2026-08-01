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Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА "Молния-2" воздушно-десантных войск уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на Ореховском в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T18:42
2026-08-01T18:42
2026-08-01T18:42
министерство обороны рф
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Расчет БПЛА "Молния-2" воздушно-десантных войск уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на Ореховском в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что данные воздушной разведки в режиме реального времени передаются на командные пункты, что позволяет оперативно корректировать огонь артиллерии и наносить удары по обнаруженным целям. Высокая автономность и защищенные каналы связи "Молнии-2" обеспечивают успешное выполнение задач, в том числе на значительном удалении от линии боевого соприкосновения."В ходе боевой работы расчеты поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава. Удары наносятся по местам, где противник чувствует себя в безопасности — подвалам, блиндажам и разрушенным зданиям", - уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, поражают склады с боеприпасами и материальными средствами, лишая подразделения ВСУ ресурсов для ведения боя.Ранее сообщалось, что крымские дроноводы предотвращают попытки воздушных атак ВСУ на российские подразделения в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУУльяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
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министерство обороны рф, видео, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии
Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
Десантный расчет "Молния-2" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Расчет БПЛА "Молния-2" воздушно-десантных войск уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на Ореховском в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Применение БПЛА "Молния-2" на Ореховском направлении демонстрирует высокую эффективность. Аппараты самолетного типа способны нести боеприпасы большой мощности, что позволяет гарантированно уничтожать различные объекты противника. В ходе боевой работы был ликвидирован командно-наблюдательный пункт ВСУ, что негативно сказалось на системе управления противника", - рассказали в военном ведомстве.
Отмечается, что данные воздушной разведки в режиме реального времени передаются на командные пункты, что позволяет оперативно корректировать огонь артиллерии и наносить удары по обнаруженным целям. Высокая автономность и защищенные каналы связи "Молнии-2" обеспечивают успешное выполнение задач, в том числе на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
"В ходе боевой работы расчеты поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава. Удары наносятся по местам, где противник чувствует себя в безопасности — подвалам, блиндажам и разрушенным зданиям", - уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, поражают склады с боеприпасами и материальными средствами, лишая подразделения ВСУ ресурсов для ведения боя.
Ранее сообщалось, что крымские дроноводы предотвращают
попытки воздушных атак ВСУ на российские подразделения в Херсонской области.
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