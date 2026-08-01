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Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО
Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО
Враг вовлекает крымских детей и подростков в противоправные действия четырьмя методами. Об этих методах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T19:45
2026-08-01T19:45
2026-08-01T19:34
центр информационно-психологических операций (ципсо)
арсен исмаилов
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Враг вовлекает крымских детей и подростков в противоправные действия четырьмя методами. Об этих методах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс - Крым" Арсен Исмаилов.ЦИПсО в отношении детей и подростков используют в основном четыре метода обмана. Первый – это через игры, в том числе и онлайн. Второй – пытаются сыграть на базовой потребности человека принадлежности к какому-либо сообществу.В меньшей степени вербовке подвержена молодежь, жаждущая легких денег, насмотревшаяся идеальной блогерской картинки в интернете."И когда ребенку предлагают за какие-то средства собрать какую-то информацию, где-то что-то сфотографировать, где-то что-то администрировать. То есть преподносят преступление как безобидную деятельность, за которую ты можешь сразу получить деньги. И иногда прикармливают небольшими суммами, увлекая их в это", - объяснил Арсен Исмаилов.Итог взаимодействия подростка с такими "кураторами" - его всегда шантажируют и оказывают сильное психологическое давление, в том числе представляясь правоохранительными органами России.Четвертый метод, который также заканчивается шантажом, апеллирует к чувству стыда, когда в сеть сливают интимные фото пострадавшего.Чтобы предотвратить вовлечение подростков в преступную деятельность, основной мерой профилактики должно стать воспитание ребенка с опорой на духовные ценности, убежден психолог. И ответственность здесь находится как на педагогах, так и на родителях. При этом он призвал не закрывать глаза на уже существующие проблемы"И очень хочется сказать для всех внутренних и внешних врагов России, что сезон охоты на них открыт. Все, кто совершает преступления, особенно против наших детей, будут найдены и в соответствии со всеми моральными и законными нормами будут наказаны. Люди, которые совершают преступления против наших детей, снисхождения не заслуживают", - резюмировал Исмаилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасностиТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуСлезть с крючка - как ждуну стать на правильный путь
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центр информационно-психологических операций (ципсо), арсен исмаилов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, украина, новости сво, общество, "барс - крым"
Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО
Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО и рассказал как их защитить
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым.
Враг вовлекает крымских детей и подростков в противоправные действия четырьмя методами. Об этих методах в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс - Крым" Арсен Исмаилов.
"Любая война — это всегда противодействие средств обороны и средств наступления. В информационной войне они не гнушаются никакими методами, у них нет моральных норм. В данном случае я больше смотрю на наших детей как на жертв, потому что они вовлекаются в эту историю и потом очень сильно страдают", - сказал он.
ЦИПсО в отношении детей и подростков используют в основном четыре метода обмана. Первый – это через игры, в том числе и онлайн. Второй – пытаются сыграть на базовой потребности человека принадлежности к какому-либо сообществу.
"В переходном возрасте ребенок ищет сообщество, где его будут понимать и признавать. И появляется какое-то секретное, закрытое сообщество, часто замаскированное под патриотическое, где предлагают совершить какие-то действия во благо России", - отметил специалист.
В меньшей степени вербовке подвержена молодежь, жаждущая легких денег, насмотревшаяся идеальной блогерской картинки в интернете.
"И когда ребенку предлагают за какие-то средства собрать какую-то информацию, где-то что-то сфотографировать, где-то что-то администрировать. То есть преподносят преступление как безобидную деятельность, за которую ты можешь сразу получить деньги. И иногда прикармливают небольшими суммами, увлекая их в это", - объяснил Арсен Исмаилов.
Итог взаимодействия подростка с такими "кураторами" - его всегда шантажируют и оказывают сильное психологическое давление, в том числе представляясь правоохранительными органами России.
Четвертый метод, который также заканчивается шантажом, апеллирует к чувству стыда, когда в сеть сливают интимные фото пострадавшего.
"Тут нужно понять и родителям, и детям: чем скорее пресечь эту вот цепочку, тем меньше тяжелых последствий будет. В соответствии с 31-й статьей Конституции РФ, человек, который добровольно, не доведя до конца преступления, прекратил действия в этом отношении, не несет ответственность. И чем скорее вы сообщите старшим, взрослым, чем скорее обратитесь в настоящие правоохранительные органы, тем скорее все это прекратится. Вас защитят и дадут поддержку, не будет никаких тяжелых последствий", - заверил Исмаилов.
Чтобы предотвратить вовлечение подростков в преступную деятельность, основной мерой профилактики должно стать воспитание ребенка с опорой на духовные ценности, убежден психолог. И ответственность здесь находится как на педагогах, так и на родителях. При этом он призвал не закрывать глаза на уже существующие проблемы
"И очень хочется сказать для всех внутренних и внешних врагов России, что сезон охоты на них открыт. Все, кто совершает преступления, особенно против наших детей, будут найдены и в соответствии со всеми моральными и законными нормами будут наказаны. Люди, которые совершают преступления против наших детей, снисхождения не заслуживают", - резюмировал Исмаилов.
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