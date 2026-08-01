https://crimea.ria.ru/20260801/psikholog-nazval-chetyre-osnovnykh-metoda-verbovki-detey-tsipso-1158106849.html

Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО

Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Психолог назвал четыре основных метода вербовки детей ЦИПсО

Враг вовлекает крымских детей и подростков в противоправные действия четырьмя методами. Об этих методах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T19:45

2026-08-01T19:45

2026-08-01T19:34

центр информационно-психологических операций (ципсо)

арсен исмаилов

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

украина

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общество

"барс - крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Враг вовлекает крымских детей и подростков в противоправные действия четырьмя методами. Об этих методах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс - Крым" Арсен Исмаилов.ЦИПсО в отношении детей и подростков используют в основном четыре метода обмана. Первый – это через игры, в том числе и онлайн. Второй – пытаются сыграть на базовой потребности человека принадлежности к какому-либо сообществу.В меньшей степени вербовке подвержена молодежь, жаждущая легких денег, насмотревшаяся идеальной блогерской картинки в интернете."И когда ребенку предлагают за какие-то средства собрать какую-то информацию, где-то что-то сфотографировать, где-то что-то администрировать. То есть преподносят преступление как безобидную деятельность, за которую ты можешь сразу получить деньги. И иногда прикармливают небольшими суммами, увлекая их в это", - объяснил Арсен Исмаилов.Итог взаимодействия подростка с такими "кураторами" - его всегда шантажируют и оказывают сильное психологическое давление, в том числе представляясь правоохранительными органами России.Четвертый метод, который также заканчивается шантажом, апеллирует к чувству стыда, когда в сеть сливают интимные фото пострадавшего.Чтобы предотвратить вовлечение подростков в преступную деятельность, основной мерой профилактики должно стать воспитание ребенка с опорой на духовные ценности, убежден психолог. И ответственность здесь находится как на педагогах, так и на родителях. При этом он призвал не закрывать глаза на уже существующие проблемы"И очень хочется сказать для всех внутренних и внешних врагов России, что сезон охоты на них открыт. Все, кто совершает преступления, особенно против наших детей, будут найдены и в соответствии со всеми моральными и законными нормами будут наказаны. Люди, которые совершают преступления против наших детей, снисхождения не заслуживают", - резюмировал Исмаилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасностиТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуСлезть с крючка - как ждуну стать на правильный путь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр информационно-психологических операций (ципсо), арсен исмаилов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, украина, новости сво, общество, "барс - крым"