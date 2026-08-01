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Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость
Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость
Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимое имущество, заявление для этого подавать не нужно. Об этом сообщили в УФНС России по... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T14:22
2026-08-01T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимое имущество, заявление для этого подавать не нужно. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.При этом если гражданин не сообщил, какой именно объект налогообложения он хотел бы выбрать, льгота применяется автоматически в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. Кроме того, для предпенсионеров действует льгота по налогу на имущество, освобождающая от налогообложения один объект недвижимости каждого вида, неиспользуемый в предпринимательской деятельности. Например, квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, хозпостройка до 50 кв. м, уточнили в УФНС. Информация о статусе предпенсионера регулярно передается в ФНС России Социальным фондом. В муниципалитетах также могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы. С нормативными актами представительных органов по месту нахождения объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 годПредприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-кассВ Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям
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Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость

Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимое имущество

14:22 01.08.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимое имущество, заявление для этого подавать не нужно. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.
"Для пенсионеров и предпенсионеров налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади принадлежащего им участка. Указанный вычет действует в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика", - рассказали в налоговой.
При этом если гражданин не сообщил, какой именно объект налогообложения он хотел бы выбрать, льгота применяется автоматически в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Кроме того, для предпенсионеров действует льгота по налогу на имущество, освобождающая от налогообложения один объект недвижимости каждого вида, неиспользуемый в предпринимательской деятельности. Например, квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, хозпостройка до 50 кв. м, уточнили в УФНС.
"Если налогоплательщик не обратился в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, она предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом, начиная с периода, в котором у гражданина возникло это право", - отметили в ведомстве.
Информация о статусе предпенсионера регулярно передается в ФНС России Социальным фондом.
В муниципалитетах также могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы. С нормативными актами представительных органов по месту нахождения объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".
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