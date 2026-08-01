https://crimea.ria.ru/20260801/pensionery-i-predpensionery-poluchat-lgoty-po-nalogam-na-nedvizhimost-1158096502.html

Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость

Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость

Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимое имущество, заявление для этого подавать не нужно. Об этом сообщили в УФНС России по... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T14:22

2026-08-01T14:22

2026-08-01T14:22

уфнс россии по республике крым

крым

россия

налоги

льгота

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимое имущество, заявление для этого подавать не нужно. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.При этом если гражданин не сообщил, какой именно объект налогообложения он хотел бы выбрать, льгота применяется автоматически в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. Кроме того, для предпенсионеров действует льгота по налогу на имущество, освобождающая от налогообложения один объект недвижимости каждого вида, неиспользуемый в предпринимательской деятельности. Например, квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, хозпостройка до 50 кв. м, уточнили в УФНС. Информация о статусе предпенсионера регулярно передается в ФНС России Социальным фондом. В муниципалитетах также могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы. С нормативными актами представительных органов по месту нахождения объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 годПредприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-кассВ Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфнс россии по республике крым, крым, россия, налоги, льгота, новости