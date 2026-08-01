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Пенсии и платежки за ЖКХ: что изменится в жизни россиян с августа

Пенсии и платежки за ЖКХ: что изменится в жизни россиян с августа - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Пенсии и платежки за ЖКХ: что изменится в жизни россиян с августа

С 1 августа 2026 года в России вступит в силу ряд изменений, касающихся перерасчета пенсий, нововведений в платежках за услуги ЖКХ, выплат по больничным листам... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T09:01

2026-08-01T09:01

2026-08-01T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. С 1 августа 2026 года в России вступит в силу ряд изменений, касающихся перерасчета пенсий, нововведений в платежках за услуги ЖКХ, выплат по больничным листам для самозанятых и льгот по картам "Мир".Главные законодательные новшества последнего месяца лета – в подборке РИА Новости Крым.Повышение пенсийС 1 августа будет произведена корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. По данным Социального фонда РФ, корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч граждан, срочной пенсионной выплаты - порядка 34 тысяч россиян.Процент увеличения будет выше, чем в прошлом году: накопительные пенсии будут увеличены на 17,3%, срочные пенсионные выплаты – на 19,32%.Кроме того, в августе Социальный фонд проведет ежегодный автоматический перерасчет страховой части пенсий работающих пенсионеров. Прибавку получат те, кто был официально трудоустроен в 2025 году и за кого работодатели отчисляли страховые взносы. Максимальная надбавка составит 470 рублей.Будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.Также ежемесячную надбавку пересчитают летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленностиИзменения в ЖКХКвитанции за коммунальные услуги станут прозрачнее. Отныне в них строки "содержание общего имущества" и "текущий ремонт" будут разделены. Это позволит собственникам лучше понимать, за что именно они платят.Также вводится единое правило для управляющих компаний. С 1 августа коммунальные услуги за предыдущий месяц необходимо оплачивать до 15-го числа следующего месяца. Управляющие компании обязаны направлять квитанции до 5-го числа.Больничные для самозанятыхВ августе самозанятые получат первые выплаты по больничным листам. Это будут участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявку о вступлении в январе этого года и начали перечислять взносы с февраля.Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе 2026 года. Участвовать в ней могут работающие на себя граждане, которые применяют налог на профессиональный доход. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд и делать взносы на страхование по временной нетрудоспособности.Размер выплат определяется выбранной страховой суммой (35 тысяч или 50 тысяч рублей), а также продолжительностью страхового стажа и периода участия в эксперименте.Когда у самозанятого возникнет право на больничный, Социальный фонд сообщит об этом. Уведомления о выплатах также будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов.Льготы по карте "Мир"С августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир".Пока мера касается трех пилотных регионов, участвующих в эксперименте: Башкортостана, Ростовской и Тюменской областей.Возврат денег за ОСАГОРоссияне с 1 августа смогут отказаться от полиса ОСАГО до начала действия договора и вернуть 78% его стоимости. Оставшуюся долю страховщик удержит на расходы по ведению дела и отчисления в резервы.Деньги должны быть возвращены потребителю в течение 14 календарных дней после того, как страховщик получил заявление о досрочном прекращении договора.Если средства не вернут в срок, страхователю нужно будет обратиться в суд.Важно: основание для досрочного прекращения действия договора страхования должно быть подтверждено документально.Уведомления о налогах на "Госуслугах"Все уведомления по имущественным налогам, включая транспортный, земельный, на имущество, по умолчанию будут направляться в личные кабинеты россиян на портале "Госуслуги".Исключение составят налогоплательщики, направившие в налоговые органы уведомления о прекращении получения документов с использованием "Госуслуг".Если налоговое уведомление не может быть передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физлиц или портал "Госуслуги", оно направляется по почте заказным письмом.Реклама виноделен вдоль дорогВ последний месяц лета вступит в силу закон, разрешающий размещение вдоль автомобильных дорог наружной рекламы российских виноделен и их продукции. Также ее размещение допускается на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.Реклама может содержать информацию о видах винодельческой продукции (винах, в том числе крепленых и игристых, производимых в соответствующих хозяйствах, зонах, районах, терруарах), об их классификации и использованном для ее производства винограде.В то же время в такой рекламе запрещено указывать наименование вин и товарных знаков, помещать фотографии и иные изображение образцов потребительской тары (упаковки) алкогольной продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости, россия, пенсия, льгота, налоги, осаго, больничный