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Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике

Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике

Ежегодно 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T08:24

2026-08-01T08:24

2026-08-01T08:24

инфографика

первая мировая война

история

память

россия

общество

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Ежегодно 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили один миллион человек. Для захоронений павших русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения на Братском кладбище производились практически ежедневно.В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению, и в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк.В 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. Всего на братском кладбище были похоронены 18 тысяч солдат и офицеров, скончавшихся в госпиталях Москвы от полученных ранений.В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина была предпринята целая программа по возвращению героев Первой мировой войны в нашу историческую память. Появились первые художественные произведения, научные исследования, документальные фильмы.Всего в России и за рубежом было установлено 20 памятников и мемориалов. Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал "Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов" – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, первая мировая война, история, память, россия, общество