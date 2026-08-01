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Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике
Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике
Ежегодно 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T08:24
2026-08-01T08:24
2026-08-01T08:24
инфографика
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история
память
россия
общество
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Ежегодно 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили один миллион человек. Для захоронений павших русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения на Братском кладбище производились практически ежедневно.В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению, и в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк.В 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. Всего на братском кладбище были похоронены 18 тысяч солдат и офицеров, скончавшихся в госпиталях Москвы от полученных ранений.В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина была предпринята целая программа по возвращению героев Первой мировой войны в нашу историческую память. Появились первые художественные произведения, научные исследования, документальные фильмы.Всего в России и за рубежом было установлено 20 памятников и мемориалов. Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал "Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов" – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.
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инфографика, первая мировая война, история, память, россия, общество
Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике
День памяти российских воинов – инфографика РИА Новости Крым
Ежегодно 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.
Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили один миллион человек. Для захоронений павших русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения на Братском кладбище производились практически ежедневно.
В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению, и в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк.
В 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. Всего на братском кладбище были похоронены 18 тысяч солдат и офицеров, скончавшихся в госпиталях Москвы от полученных ранений.
В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина была предпринята целая программа по возвращению героев Первой мировой войны в нашу историческую память. Появились первые художественные произведения, научные исследования, документальные фильмы.
Всего в России и за рубежом было установлено 20 памятников и мемориалов. Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал "Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов" – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.