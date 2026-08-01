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Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины
Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины
Российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T18:02
2026-08-01T18:02
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удары по украине
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара поражены: резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ в порту Одесса, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров в порту Николаева.Утром в военном ведомстве сообщили о поражении предприятий ВПК и логистических центров в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.Массированный удар российского дальнобойного оружия по Киеву и Киевской области пришелся по заводам, которые производят ракеты "Фламинго" и "Нептун", дроны и радиолокационные комплексы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе ОдессыУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено
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украина, новости сво, удары по украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости, одесса, одесская область, николаев
Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины

Новый удар возмездия: ВС РФ поразили морское судно и инфраструктуру в портах Украины

18:02 01.08.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате удара поражены: резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ в порту Одесса, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров в порту Николаева.
Утром в военном ведомстве сообщили о поражении предприятий ВПК и логистических центров в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.
Массированный удар российского дальнобойного оружия по Киеву и Киевской области пришелся по заводам, которые производят ракеты "Фламинго" и "Нептун", дроны и радиолокационные комплексы.
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