https://crimea.ria.ru/20260801/novyy-udar-vozmezdiya-vs-rf-porazili-sudno-i-infrastrukturu-v-portakh-ukrainy-1158169273.html

Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины

Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины

Российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T18:02

2026-08-01T18:02

2026-08-01T18:02

украина

новости сво

удары по украине

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одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские военные высокоточным ударом поразили в порту Одессы резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту Николаева – переоборудованный для безэкипажных катеров буксир. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара поражены: резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ в порту Одесса, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров в порту Николаева.Утром в военном ведомстве сообщили о поражении предприятий ВПК и логистических центров в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.Массированный удар российского дальнобойного оружия по Киеву и Киевской области пришелся по заводам, которые производят ракеты "Фламинго" и "Нептун", дроны и радиолокационные комплексы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе ОдессыУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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