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Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки
Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки
Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на линии боевого... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T13:45
2026-08-01T13:45
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на линии боевого соприкосновения. Потери ВСУ превысили 1330 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Ликвидировали бригады противника и вооруженные формирования в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 225 солдат, танк, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.Подразделения "Запад" установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. Поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разгромили формирования ВСУ в ДНР. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии.Подразделения войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике. Потери Киева - свыше 340 военных, боевая бронированная машина HMMWV производства США и 11 автомобилей.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Враг потерял более 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, 28 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и орудие полевой артиллерии.Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской областиАрмия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВОНа Украине начали расследовать крушение истребителя F-16
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1330 боевиков и американские бронемашины

13:45 01.08.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на линии боевого соприкосновения. Потери ВСУ превысили 1330 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Ликвидировали бригады противника и вооруженные формирования в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 225 солдат, танк, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.
Подразделения "Запад" установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. Поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разгромили формирования ВСУ в ДНР. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Подразделения войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике. Потери Киева - свыше 340 военных, боевая бронированная машина HMMWV производства США и 11 автомобилей.
Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Враг потерял более 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.
Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, 28 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и орудие полевой артиллерии.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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