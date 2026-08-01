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Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью

Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью

Над Крымом ночью работа ПВО, угрозу сняли только к утру, в Севастополе трижды за ночь была объявлена воздушная тревога - над регионом уничтожали вражеские... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T07:07

2026-08-01T07:07

2026-08-01T07:07

крым

севастополь

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воздушная тревога в севастополе

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью работа ПВО, угрозу сняли только к утру, в Севастополе трижды за ночь была объявлена воздушная тревога - над регионом уничтожали вражеские дроны, а движение по Крымскому мосту перекрывали в целях безопасности.О работе средств противовоздушной обороны над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили в 1:22. Спасатели призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Отмену беспилотной опасности дали к 6:26.Над Севастополем в ночь на 1 августа сбивали украинские беспилотники, в регионе три раза была объявлена воздушная тревога. Первый раз сирены включили в 23:47. Об уничтожении дронов губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в 1:25.Первую тревогу отменили в 2:23, но уже в 3:16 сирены включили снова. В третий раз тревогу объявили в 4:29. Отмена опасности была объявлена в 5:44.Движение по Крымскому мосту остановили в 1:30. Запрет действовал до 4:42. Из-за длительного простоя у пунктов досмотра с обеих сторон скопились заторы. К 7 утра на въезде в Крым со стороны Тамани проезда ждут 150 авто."Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении оперативного канала о ситуации на автоподходах к мосту.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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