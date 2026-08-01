https://crimea.ria.ru/20260801/nad-krymom-i-moryami-otrabotala-pvo-1158158798.html

Над Крымом и морями отработала ПВО

Над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Над Крымом и морями отработала ПВО

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. Как сообщает Минобороны, с вечера пятницы до утра... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T07:33

2026-08-01T07:33

2026-08-01T07:39

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. Как сообщает Минобороны, с вечера пятницы до утра субботы над страной сбили 274 вражеских БПЛА.Дроны сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, над Кубанью, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, уточнили в военном ведомстве.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО над городом. Ночью семь беспилотников было уничтожено в районе Фиолента и Северной стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, черное море, азовское море