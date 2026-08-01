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Над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Над Крымом и морями отработала ПВО
Над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Над Крымом и морями отработала ПВО
В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. Как сообщает Минобороны, с вечера пятницы до утра... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T07:33
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пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
атаки всу на крым
черное море
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. Как сообщает Минобороны, с вечера пятницы до утра субботы над страной сбили 274 вражеских БПЛА.Дроны сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, над Кубанью, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, уточнили в военном ведомстве.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО над городом. Ночью семь беспилотников было уничтожено в районе Фиолента и Северной стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, черное море, азовское море
Над Крымом и морями отработала ПВО

Над Крымом и еще 16 регионами России уничтожили 274 беспилотника

07:33 01.08.2026 (обновлено: 07:39 01.08.2026)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. Как сообщает Минобороны, с вечера пятницы до утра субботы над страной сбили 274 вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.
Дроны сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, над Кубанью, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, уточнили в военном ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО над городом. Ночью семь беспилотников было уничтожено в районе Фиолента и Северной стороны.
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ПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымЧерное мореАзовское море
 
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