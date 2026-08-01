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На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения - РИА Новости Крым, 01.08.2026
На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T08:46
2026-08-01T08:46
2026-08-01T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".При этом на предприятии предупредили, что в указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна. Населению рекомендовано иметь запас воды на период проведения работ.Ранее глава Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что время подачи воды в населению в регионе увеличат.Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский район без света: где получить помощьСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньгиКак обесточенный Джанкой снабжается водой
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На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
В Крыму в двух селах Джанкойского района вода будет непригодной для питья 4 и 5 августа