https://crimea.ria.ru/20260801/na-severe-kryma-budut-dezinfitsirovat-skvazhiny-i-seti-vodosnabzheniya-1158150965.html

На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения

На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения - РИА Новости Крым, 01.08.2026

На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения

В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T08:46

2026-08-01T08:46

2026-08-01T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".При этом на предприятии предупредили, что в указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна. Населению рекомендовано иметь запас воды на период проведения работ.Ранее глава Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что время подачи воды в населению в регионе увеличат.Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский район без света: где получить помощьСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньгиКак обесточенный Джанкой снабжается водой

джанкойский район

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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