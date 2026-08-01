Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260801/na-severe-kryma-budut-dezinfitsirovat-skvazhiny-i-seti-vodosnabzheniya-1158150965.html
На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения - РИА Новости Крым, 01.08.2026
На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T08:46
2026-08-01T08:46
вода
вода крыма
вода в крыму
джанкойский район
дезинфекция
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601734_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_f626a6848c1944b7ced5efee23b3b630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".При этом на предприятии предупредили, что в указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна. Населению рекомендовано иметь запас воды на период проведения работ.Ранее глава Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что время подачи воды в населению в регионе увеличат.Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский район без света: где получить помощьСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньгиКак обесточенный Джанкой снабжается водой
джанкойский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601734_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_66f0cc6bc2a93743f4997298a8cb7b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода, вода крыма, вода в крыму, джанкойский район, дезинфекция, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения

В Крыму в двух селах Джанкойского района вода будет непригодной для питья 4 и 5 августа

08:46 01.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей. Об этом предупреждает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".
"04.08.2026 с 10-00 ориентировочно до 16-00 будет выполняться дезинфекция скважины и сетей водоснабжения в селе Цветково. А 05.08.2026 с 10-00 ориентировочно до 16-00 будет выполняться дезинфекция скважины и сетей водоснабжения в селе Новопокровка", - говорится в сообщении.
При этом на предприятии предупредили, что в указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна. Населению рекомендовано иметь запас воды на период проведения работ.
Ранее глава Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что время подачи воды в населению в регионе увеличат.
Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Джанкойский район без света: где получить помощь
Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
Как обесточенный Джанкой снабжается водой
 
ВодаВода КрымаВода в КрымуДжанкойский районДезинфекцияКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто
10:01Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто
09:52Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности
09:28ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы
09:01Пенсии и платежки за ЖКХ: что изменится в жизни россиян с августа
08:46На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
08:24Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике
08:04Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
07:59Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы
07:33Над Крымом и морями отработала ПВО
07:22Семь беспилотников сбили над Севастополем
07:13Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:07Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью
00:01До +33: погода в Крыму в первый день августа
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
23:47В Севастополе снова звучит сирена воздушной тревоги
22:45Атака на Севастополь и вторжение мигрантов в Испанию: главное за день
22:38Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы
22:10Часть Бахчисарая на день останется без газа
22:00Где заправиться в Севастополе в субботу
Лента новостейМолния