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Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности

Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности

Массированный удар российского дальнобойного оружия по Киеву и Киевской области пришелся по заводам, которые производят ракеты "Фламинго" и "Нептун", дроны и... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T09:52

2026-08-01T09:52

2026-08-01T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Массированный удар российского дальнобойного оружия по Киеву и Киевской области пришелся по заводам, которые производят ракеты "Фламинго" и "Нептун", дроны и радиолокационные комплексы. Подробности приводит Минобороны.Утром в военном ведомстве сообщили о поражении предприятий ВПК и логистических центров в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.Так, в Киеве поражено агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ("Радиоизмеритель"), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", а также разрабатывающее инерциальные навигационные системы для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа FP-1 компании "Файер Пойнт".Удары пришлись и по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности Киев-1 ("Киевский завод "Буревестник"), которое производило комплектующие для БПЛА, а также занималось разработкой и выпуском радиолокационной техники для ВСУ. Поражено предприятие Киев-111 ("Файер Пойнт"), производящее комплектующие для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".Кроме того, удары нанесены по промышленному предприятию Киев-25 и Киев-21, на котором осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков типа "Дэд Флай", "Оса Камикадзе", "Линк Дрон" и "Тандер", добавили в Минобороны.В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства БПЛА. Кроме того, на его базе налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности.31 июля Вооруженные силы России нанесли удары по трем суднам с вооружением и имуществом военного назначения в Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской областиУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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