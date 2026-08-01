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Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине. Повреждены предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине. Повреждены предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны.Высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в Киеве и Киевской области.Накануне поражение было нанесено двум сухогрузам в Черном море южнее Одессы, а также грузовому судну на рейде порта Черноморск. Кроме того, в пятницу ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, в мире, киев, киевская область
Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия

В Киеве и области массированным ударом поражены логистические центры с ракетным оружием

08:04 01.08.2026 (обновлено: 08:16 01.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине. Повреждены предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны.
Высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в Киеве и Киевской области.
"Они были задействован в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Накануне поражение было нанесено двум сухогрузам в Черном море южнее Одессы, а также грузовому судну на рейде порта Черноморск. Кроме того, в пятницу ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
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УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОМинистерство обороны РФВ миреКиевКиевская область
 
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