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Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине. Повреждены предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T08:04
2026-08-01T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине. Повреждены предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны.Высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в Киеве и Киевской области.Накануне поражение было нанесено двум сухогрузам в Черном море южнее Одессы, а также грузовому судну на рейде порта Черноморск. Кроме того, в пятницу ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, в мире, киев, киевская область
Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
В Киеве и области массированным ударом поражены логистические центры с ракетным оружием
08:04 01.08.2026 (обновлено: 08:16 01.08.2026)