https://crimea.ria.ru/20260801/massirovannyy-udar--v-kieve-razbity-mesta-proizvodstva-i-khraneniya-raketnogo-oruzhiya-1158159122.html

Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия

Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине. Повреждены предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T08:04

2026-08-01T08:04

2026-08-01T08:16

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине. Повреждены предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны.Высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в Киеве и Киевской области.Накануне поражение было нанесено двум сухогрузам в Черном море южнее Одессы, а также грузовому судну на рейде порта Черноморск. Кроме того, в пятницу ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, в мире, киев, киевская область