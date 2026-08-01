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Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли
Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли
В Ульяновской области легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом. В результате ДТП погибли два человека в салоне авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T13:29
2026-08-01T13:29
2026-08-01T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Ульяновской области легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом. В результате ДТП погибли два человека в салоне авто. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.Инцидент произошел в субботу в 10:50 на железнодорожном переезде между станциями Цильна и Шумовка Куйбышевской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда пытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.На движение других поездов происшествие не повлияло, добавили железнодорожники.Ранее в Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероС трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали троеИнженеру РЖД предъявлено обвинение из-за схода вагонов под Ульяновском
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ульяновская область, поезд, автомобиль, дтп, происшествия, новости
Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли
В Ульяновской области при столкновении грузового поезда с легковушкой погибли два человека