https://crimea.ria.ru/20260801/legkovushka-vyletela-pod-gruzovoy-poezd-na-pereezde-dva-cheloveka-pogibli-1158165917.html

Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли

Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли

В Ульяновской области легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом. В результате ДТП погибли два человека в салоне авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T13:29

2026-08-01T13:29

2026-08-01T13:29

ульяновская область

поезд

автомобиль

дтп

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Ульяновской области легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом. В результате ДТП погибли два человека в салоне авто. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.Инцидент произошел в субботу в 10:50 на железнодорожном переезде между станциями Цильна и Шумовка Куйбышевской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда пытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.На движение других поездов происшествие не повлияло, добавили железнодорожники.Ранее в Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероС трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали троеИнженеру РЖД предъявлено обвинение из-за схода вагонов под Ульяновском

ульяновская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, поезд, автомобиль, дтп, происшествия, новости