https://crimea.ria.ru/20260801/legkovushka-sbila-dvukh-detey-na-zebre-v-dzhankoe-1158163662.html
Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
В Джанкое водитель автомобиля ВАЗ 21108 сбил двух девочек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T12:04
2026-08-01T12:04
2026-08-01T12:09
ситуация на дорогах крыма
крым
джанкойский район
джанкой
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/01/1158163745_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ced79b53a8b278684958aebf102b825.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Джанкое водитель автомобиля ВАЗ 21108 сбил двух девочек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Авария произошла накануне около 20:25 по улице Проезжая.Девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Прокуратура Республики Крым поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/01/1158163745_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf4c473a3bb4116000d81e0b6c00634d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкойский район, джанкой, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дети, новости крыма
Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
В Джанкое ВАЗ сбил двух 11-летних девочек на пешеходном переходе
12:04 01.08.2026 (обновлено: 12:09 01.08.2026)