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Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
В Джанкое водитель автомобиля ВАЗ 21108 сбил двух девочек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T12:04
2026-08-01T12:09
ситуация на дорогах крыма
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Джанкое водитель автомобиля ВАЗ 21108 сбил двух девочек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Авария произошла накануне около 20:25 по улице Проезжая.Девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Прокуратура Республики Крым поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое

В Джанкое ВАЗ сбил двух 11-летних девочек на пешеходном переходе

12:04 01.08.2026 (обновлено: 12:09 01.08.2026)
 
© Прокуратура КрымаВ Джанкое ВАЗ сбил двух 11-летних девочек на пешеходном перехоже
В Джанкое ВАЗ сбил двух 11-летних девочек на пешеходном перехоже
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Джанкое водитель автомобиля ВАЗ 21108 сбил двух девочек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Авария произошла накануне около 20:25 по улице Проезжая.
"Водитель 1971 года рождения допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2015 года рождения, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - уточнили правоохранители.
Девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Прокуратура Республики Крым поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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