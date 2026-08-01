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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T17:12
2026-08-01T17:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамИзменилось расписание нескольких крымских поездов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для проезда

17:12 01.08.2026
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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