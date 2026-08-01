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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
К 16 часам субботы снова стали скапливаться очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T16:09
2026-08-01T16:09
2026-08-01T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 16 часам субботы снова стали скапливаться очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. К 10 утра въезд в Крым свободен, а со стороны Керчи стояли 255 машин. Затем несколько часов проезд был свободен.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
16:09 01.08.2026 (обновлено: 16:14 01.08.2026)