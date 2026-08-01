Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260801/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecher-subboty-1158168328.html
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
К 16 часам субботы снова стали скапливаться очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T16:09
2026-08-01T16:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
керченский пролив
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587069_0:555:1440:1365_1920x0_80_0_0_f1c25276f725377a68be527beecee150.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 16 часам субботы снова стали скапливаться очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. К 10 утра въезд в Крым свободен, а со стороны Керчи стояли 255 машин. Затем несколько часов проезд был свободен.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керченский пролив
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587069_0:420:1440:1500_1920x0_80_0_0_f59383ba45c23aa5ed0e40da545d8ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы

16:09 01.08.2026 (обновлено: 16:14 01.08.2026)
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 16 часам субботы снова стали скапливаться очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. К 10 утра въезд в Крым свободен, а со стороны Керчи стояли 255 машин. Затем несколько часов проезд был свободен.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 155 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 14:00.

С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКрымНовости КрымаКерченский проливКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Расчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской области
18:33"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова
18:02Новый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины
17:41Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
17:12Крымский мост закрыт
17:05УЕФА требует отставки президента ФИФА
16:46Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
16:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
15:47В стране чудес: как немецкий пионер нашел последний приют в Крыму
15:32Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
15:08В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая
14:57В горах Крыма потерялся автотурист
14:41Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь
14:22Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость
14:06Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
13:45Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки
13:29Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли
13:15Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях
13:04Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области
12:48Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС
Лента новостейМолния