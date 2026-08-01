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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто
К 10 утра у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T10:15
2026-08-01T10:15
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 10 утра у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. Сейчас въезд в Крым свободен.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто

У Крымского моста сейчас проезда со стороны Керчи ждут 255 авто

10:15 01.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 10 утра у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. Сейчас въезд в Крым свободен.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 255 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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