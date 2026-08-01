Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
У Крымского моста сейчас после приостановки движения скопилась очередь со стороны Тамани
07:13 01.08.2026 (обновлено: 07:14 01.08.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К утру субботы, 1 августа, после временной приостановки движения у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали в ночь на субботу на три часа.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось о введении новых правил провоза топлива на Крымском мосту. Перевозить его можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые требования вступят в силу с 4 августа.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.