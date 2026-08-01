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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
К утру субботы, 1 августа, после временной приостановки движения у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T07:13
2026-08-01T07:14
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К утру субботы, 1 августа, после временной приостановки движения у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали в ночь на субботу на три часа. В пятницу сообщалось о введении новых правил провоза топлива на Крымском мосту. Перевозить его можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые требования вступят в силу с 4 августа.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

У Крымского моста сейчас после приостановки движения скопилась очередь со стороны Тамани

07:13 01.08.2026 (обновлено: 07:14 01.08.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К утру субботы, 1 августа, после временной приостановки движения у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали в ночь на субботу на три часа.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось о введении новых правил провоза топлива на Крымском мосту. Перевозить его можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые требования вступят в силу с 4 августа.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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