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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

К утру субботы, 1 августа, после временной приостановки движения у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T07:13

2026-08-01T07:13

2026-08-01T07:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К утру субботы, 1 августа, после временной приостановки движения у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали в ночь на субботу на три часа. В пятницу сообщалось о введении новых правил провоза топлива на Крымском мосту. Перевозить его можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые требования вступят в силу с 4 августа.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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