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Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
К обеду субботу очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста нет, проезд свободен. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T14:06
2026-08-01T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К обеду субботу очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста нет, проезд свободен. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. К 10 утра въезд в Крым свободен, а со стороны Керчи стояли 255 машин.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
Крымский мост к 14 часам субботы свободен для проезда