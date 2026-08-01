Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260801/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-obedu-subboty-1158166298.html
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
К обеду субботу очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста нет, проезд свободен. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T14:06
2026-08-01T14:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К обеду субботу очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста нет, проезд свободен. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. К 10 утра въезд в Крым свободен, а со стороны Керчи стояли 255 машин.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260731/na-krymskom-mostu-vvodyat-novye-pravila-provoza-topliva-1158150719.html
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы

Крымский мост к 14 часам субботы свободен для проезда

14:06 01.08.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К обеду субботу очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста нет, проезд свободен. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
В ночь на 1 августа проезд транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив ограничивали на три часа. Утром заторы были с таманской стороны. К 10 утра въезд в Крым свободен, а со стороны Керчи стояли 255 машин.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 14:00.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Вчера, 16:33
На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьТранспортЛогистикаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:47В стране чудес: как немецкий пионер нашел последний приют в Крыму
15:32Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
15:08В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая
14:57В горах Крыма потерялся автотурист
14:41Следком установит виновных в гибели женщины при атаке ВСУ на Севастополь
14:22Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость
14:06Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
13:45Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки
13:29Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погибли
13:15Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях
13:04Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области
12:48Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС
12:35Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ
12:21В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит
12:04Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
11:5613 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший
11:41В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
11:31Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев
11:19В Судаке открыли набережную после капремонта
11:09В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра
Лента новостейМолния