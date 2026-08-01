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Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Крымский мост открыли
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T19:10
2026-08-01T19:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1авг - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост открыли

Крымский мост открыли для движения

19:10 01.08.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1авг - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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