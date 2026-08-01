https://crimea.ria.ru/20260801/krym--eto-rossiya-mnenie-muzykantov-o-prinadlezhnosti-poluostrova-1152886756.html

"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова

"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова - РИА Новости Крым, 01.08.2026

"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова

РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T18:33

2026-08-01T18:33

2026-08-01T18:33

с песней по крыму

крым

музыка

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

россия

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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.В 2005 году русская певица Вика Цыганова в соавторстве с мужем Вадимом пишет песню, которая затем станет пророческой:Этот трек вошел в альбом "Веселись, Русь!" в 2007 году.Актриса и певица Вика Цыганова еще в 1991 году выпустила первый сольный альбом "Гуляй, анархия" с немного хулиганскими песнями, но с патриотическим уклоном. Затем ее репертуар изменился.Певица неоднократно выступала в Крыму, в 2002 году - в Севастополе для Черноморского флота. Выступала она на полуострове и в сложные для полуострова дни конца февраля 2014 года, а затем в этом же году в мае.Концерты Цыгановой регулярно проходили и проходят на Донбассе, а также с 2022 года перед участниками СВО, в госпиталях.По словам исполнительницы, песня "Это - Крым" неоднократно исключалась из различных концертов как неполиткорректная.Артистка уверенна, что Крыму необходим большой фестиваль военно-патриотической песни, центром проведения которого должен стать город-герой Севастополь. Об этом она заявила в ходе видеомоста Москва-Симферополь, организованного МИА "Россия сегодня", так как Российская певица Вика Цыганова в эфире радио "Спутник в Крыму".По ее мнению, на Крымском полуострове живут одни из самых преданных и стойких патриотов России.Также она считает, что ее песня "Андреевский флаг" - в том числе и о Севастополе, хотя никакого упоминания города-героя в песне нет.Певица награждена медалями "За защиту Республики Крым" и "За освобождение Крыма и Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

россия

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2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

с песней по крыму, крым, музыка, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), россия