https://crimea.ria.ru/20260801/krym--eto-rossiya-mnenie-muzykantov-o-prinadlezhnosti-poluostrova-1152886756.html
"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова
"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова - РИА Новости Крым, 01.08.2026
"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова
РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T18:33
2026-08-01T18:33
2026-08-01T18:33
с песней по крыму
крым
музыка
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/06/1119332231_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_00b232f5c680451df3fe6001869e4fad.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.В 2005 году русская певица Вика Цыганова в соавторстве с мужем Вадимом пишет песню, которая затем станет пророческой:Этот трек вошел в альбом "Веселись, Русь!" в 2007 году.Актриса и певица Вика Цыганова еще в 1991 году выпустила первый сольный альбом "Гуляй, анархия" с немного хулиганскими песнями, но с патриотическим уклоном. Затем ее репертуар изменился.Певица неоднократно выступала в Крыму, в 2002 году - в Севастополе для Черноморского флота. Выступала она на полуострове и в сложные для полуострова дни конца февраля 2014 года, а затем в этом же году в мае.Концерты Цыгановой регулярно проходили и проходят на Донбассе, а также с 2022 года перед участниками СВО, в госпиталях.По словам исполнительницы, песня "Это - Крым" неоднократно исключалась из различных концертов как неполиткорректная.Артистка уверенна, что Крыму необходим большой фестиваль военно-патриотической песни, центром проведения которого должен стать город-герой Севастополь. Об этом она заявила в ходе видеомоста Москва-Симферополь, организованного МИА "Россия сегодня", так как Российская певица Вика Цыганова в эфире радио "Спутник в Крыму".По ее мнению, на Крымском полуострове живут одни из самых преданных и стойких патриотов России.Также она считает, что ее песня "Андреевский флаг" - в том числе и о Севастополе, хотя никакого упоминания города-героя в песне нет.Певица награждена медалями "За защиту Республики Крым" и "За освобождение Крыма и Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
с песней по крыму, крым, музыка, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), россия
"Крым – это Россия": мнение музыкантов о принадлежности полуострова
Вика Цыганова написала пророческую песню о Крыме
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
В 2005 году русская певица Вика Цыганова в соавторстве с мужем Вадимом пишет песню, которая затем станет пророческой:
"Это Крым, и по совести – это Россия! Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные – Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. Чтобы ни было, мы будем вместе, конечно. Сколько было здесь войн, сколько было побед! Здесь святая земля, здесь Россия навечно. Только так, не иначе, и выбора нет".
Этот трек вошел в альбом "Веселись, Русь!" в 2007 году.
Актриса и певица Вика Цыганова еще в 1991 году выпустила первый сольный альбом "Гуляй, анархия" с немного хулиганскими песнями, но с патриотическим уклоном. Затем ее репертуар изменился.
Певица неоднократно выступала в Крыму, в 2002 году - в Севастополе для Черноморского флота. Выступала она на полуострове и в сложные для полуострова дни конца февраля 2014 года, а затем в этом же году в мае.
"Я ждала встречи с русским Крымом", - неоднократно говорила артистка в своих интервью.
Концерты Цыгановой регулярно проходили и проходят на Донбассе, а также с 2022 года перед участниками СВО, в госпиталях.
По словам исполнительницы, песня "Это - Крым" неоднократно исключалась из различных концертов как неполиткорректная.
Артистка уверенна, что Крыму необходим большой фестиваль военно-патриотической песни
, центром проведения которого должен стать город-герой Севастополь. Об этом она заявила в ходе видеомоста Москва-Симферополь, организованного МИА "Россия сегодня", так как Российская певица Вика Цыганова в эфире радио "Спутник в Крыму".
По ее мнению, на Крымском полуострове живут одни из самых преданных и стойких патриотов России.
Также она считает, что ее песня "Андреевский флаг" - в том числе и о Севастополе, хотя никакого упоминания города-героя в песне нет.
Певица награждена медалями "За защиту Республики Крым" и "За освобождение Крыма и Севастополя".
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