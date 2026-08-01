https://crimea.ria.ru/20260801/khoteli-v-vsu-i-gotovili-diversantov-v-rossii-zaderzhany-ukrainskie-shpiony-1158160729.html

Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы

Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы

В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое мужчин, которые в интересах украинских спецслужб искали людей для совершения терактов в России. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T10:44

2026-08-01T10:44

2026-08-01T10:44

рязанская область

вологодская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсанты

задержание диверсантов и шпионов

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происшествия

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое мужчин, которые в интересах украинских спецслужб искали людей для совершения терактов в России. Об этом сообщает ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб", - цитирует сообщение силовиков РИА Новости.Житель Рязанской области сам установил контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. Он попросил помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях против ВС РФ.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством и о госизмене соответственно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Москве силовики задержали местного жителя за переводы на криптовалютный кошелек СБУ, возбуждено дело о госизмене.Также житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянинуФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектамиПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

рязанская область

вологодская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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