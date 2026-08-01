Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы
В Рязанской и Вологодской областях ФСБ задержала шпионов за поиск диверсантов для Киева
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое мужчин, которые в интересах украинских спецслужб искали людей для совершения терактов в России. Об этом сообщает ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб", - цитирует сообщение силовиков РИА Новости.
Житель Рязанской области сам установил контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. Он попросил помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях против ВС РФ.
Второй подозреваемый 2001 года рождения выявлен в Великоустюгском округе Вологодской области. Он был завербован посредством иностранного мессенджера сотрудником Службы безопасности Украины и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске людей для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством и о госизмене соответственно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Москве силовики задержали местного жителя за переводы на криптовалютный кошелек СБУ, возбуждено дело о госизмене.
Также житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене.
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