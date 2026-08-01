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Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы
Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы
В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое мужчин, которые в интересах украинских спецслужб искали людей для совершения терактов в России. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T10:44
2026-08-01T10:44
рязанская область
вологодская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
задержание диверсантов и шпионов
сбу (служба безопасности украины)
минобороны украины
происшествия
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое мужчин, которые в интересах украинских спецслужб искали людей для совершения терактов в России. Об этом сообщает ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб", - цитирует сообщение силовиков РИА Новости.Житель Рязанской области сам установил контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. Он попросил помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях против ВС РФ.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством и о госизмене соответственно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Москве силовики задержали местного жителя за переводы на криптовалютный кошелек СБУ, возбуждено дело о госизмене.Также житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянинуФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектамиПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рязанская область, вологодская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, задержание диверсантов и шпионов, сбу (служба безопасности украины), минобороны украины, происшествия, антитеррор, госизмена, новости, безопасность, россия
Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы

В Рязанской и Вологодской областях ФСБ задержала шпионов за поиск диверсантов для Киева

10:44 01.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое мужчин, которые в интересах украинских спецслужб искали людей для совершения терактов в России. Об этом сообщает ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб", - цитирует сообщение силовиков РИА Новости.
Житель Рязанской области сам установил контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. Он попросил помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях против ВС РФ.
Второй подозреваемый 2001 года рождения выявлен в Великоустюгском округе Вологодской области. Он был завербован посредством иностранного мессенджера сотрудником Службы безопасности Украины и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске людей для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством и о госизмене соответственно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Москве силовики задержали местного жителя за переводы на криптовалютный кошелек СБУ, возбуждено дело о госизмене.
Также житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене.
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Рязанская областьВологодская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсантыЗадержание диверсантов и шпионовСБУ (Служба безопасности Украины)Минобороны УкраиныПроисшествияАнтитеррорГосизменаНовостиБезопасностьРоссия
 
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