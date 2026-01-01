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Какой сегодня праздник: 1 августа

Какой сегодня праздник: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Какой сегодня праздник: 1 августа

В этот день в России отмечают День Тыла Вооруженных сил и День инкассатора, во всем мире – День борьбы с раком легких. 102 года назад был учрежден Орден... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T00:00

2026-08-01T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают День Тыла Вооруженных сил и День инкассатора, во всем мире – День борьбы с раком легких. 102 года назад был учрежден Орден Красного Знамени. Еще в этот день родились советская телеведущая Валентина Леонтьева и французский модельер Ив Сен Лоран.Что празднуют в миреЕжегодно 1 августа в российской армии отмечается День Тыла Вооруженных сил РФ. Указ об учреждении первого самостоятельного снабженческого органа – Провиантского приказа, Петр I подписал еще в 1700 году. Ведомство занималось поставками хлеба, крупы и зернофуража для армии. Сегодня Тыл Вооруженных сил РФ – неотъемлемая часть оборонного потенциала государства и связующее звеном между экономикой страны и войсками.Также в России в этот день отмечается Всероссийский день инкассатора. До XX века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 года. Сначала инкассация была поручена органам ЧК ОГПУ, затем службе фельдъегерской связи СССР. 1 августа 1939 года на основании приказа была создана служба инкассации при Госбанке СССР.Во всем мире 1 августа обращают внимание на проблему заболеваемости раком легких. Тема актуальна, поскольку ежегодно во всем мире от этой болезни умирает около 1,2 млн пациентов. По разным данным, от 85-95% случаев рака легкого у мужчин и 65-80% у женщин связано с курением. При этом кальян еще вреднее – его курение приравнивается к одномоментному выкуриванию 40 сигарет.Еще сегодня можно отметить День бумажных салфеток, Международный день консервирования, День подруги и День уважения к родителям. Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия, Степана.Знаменательные событияВ 1514 году великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело историческое значение, поскольку до этого момента город в течение 110 лет находился под владычеством Литвы. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Поводом стал отказ России выполнить условия германского ультиматума об отмене всеобщей военной мобилизации. Всеобщая мобилизация была введена в России в ответ на то, что 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну союзнице России – Сербии. Так начиналась Первая мировая война, которая привела к огромным людским потерям и крушению самодержавия в России. Дата считается Днем памяти жертв этого конфликта.В 1924 году был учрежден общесоюзный Орден Красного Знамени – один из высших орденов СССР за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались войсковые части, военные корабли, государственные и общественные организации. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза.В 1927 году постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Ленинградская область. Исторически ей предшествовала Ингерманландская, позже – Санкт-Петербургская губерния, образованная в 1708 году. Сегодня Ленинградская область является субъектом РФ. Площадь ее территории составляет 83,9 тысячи квадратных километров, это 0,5% площади России. По этому показателю область занимает 39-е место в стране.В 1965 году прозвучало первое исполнение песни группы The Beatles "Yesterday". Композицию сочинил Пол Маккартни. По данным американской организации по надзору за правами исполнителей Broadcast Music Incorporated, на 13 декабря 1999 года американское радио и телевидение транслировали Yesterday более семи миллионов раз. По опросу радиостанции Би-би-си среди музыкальных экспертов и слушателей "Yesterday" признана лучшей песней XX столетия. Согласно книге рекордов Гиннесса, на эту песню было сделано больше кавер-версий, чем на любую другую из когда-либо написанных – более 2,5 тысяч.Кто родилсяВ 1923 году родилась Валентина Леонтьева – телеведущая и диктор телевидения, народная артистка СССР. За долгие годы работы на телевидении вела "Голубые огоньки", праздничные трансляции и многие другие популярные в то время телевизионные программы. Была телеведущей детских программ "В гостях у сказки", "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "Умелые руки". За годы работы на ТВ Леонтьева заслужила любовь целых поколений и стала "тетей Валей" для многих советских детей.В 1936 году родился французский модельер Ив Сен Лоран. Работал в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создал модный дом своего имени. Ввел в женскую моду элементы мужского гардероба: высокие сапоги и смокинг, основал стиль унисекс и первым пригласил темнокожих моделей для участия в показах.Еще в это день родились советский и российский актер театра и кино Денис Карасев, российские актрисы, сестры Ксения и Полина Кутеповы, американский киноактер Джейсон Момоа.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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