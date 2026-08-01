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Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой

Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собой

Все больше туристов сегодня отправляются в пешие походы в горы Крыма по любимым маршрутам. Для избежания непредвиденных ситуаций, даже отправляясь в однодневный РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T20:32

2026-08-01T20:32

2026-08-01T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Все больше туристов сегодня отправляются в пешие походы в горы Крыма по любимым маршрутам. Для избежания непредвиденных ситуаций, даже отправляясь в однодневный поход, путешественники должны иметь при себе достаточное количество воды, средства связи и навигации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил инструктор-проводник, организатор походов по горам Крыма, Кавказа и Непала Петр Тагинцев.Специалист подчеркнул, что первостепенно в походном рюкзаке должны быть средства связи с полным зарядом батареек, а также дополнительные источники энергии – пауэрбанки.В однодневных походах, конечно же, также нужно с собой иметь достаточный запас воды, подчеркнул Петр Тагнцев."Не вода всегда есть в родниках, несмотря на такой прохладный июнь и дождливый июль. Я рекомендую сейчас с собой иметь минимум полтора литра. Это еще с расчетом, что ты сможешь где-то пройти мимо родника, и в случае необходимости пополнить свой запас. Потому что в среднем, если жаркий маршрут, 2-2,5 литра человек выпивает за день. Поэтому нужно быть готовым заранее. Когда ты без воды, на жаре, где-нибудь посередине яйлы, где нет никаких родников и тень с трудом можно найти, это уже может быть проблемой", - обратил внимание он.По мнению инструктора-проводника, сейчас особенно популярными местами для посещения в Крыму являются горные каньоны и водопады."Тут каждый выбирает по своим силам. Есть совсем легкие маршруты, оборудованные и всегда разрешенные к посещению, даже в пожароопасный период, водопады Джур-Джур, Учан-Су. Там всегда прохлада и влага, которой насыщен воздух. Северные склоны, главные гряды - со стороны Симферополя, Бахчисарая, тоже очень много маршрутов. Тот же Большой каньон, склоны горы Бойко, где высокие буковые леса и вода. Если севастопольцам - каньон реки Узунджа, Розовый или Малташский каньон, река Боса. Трехкаскадный водопад, село Новобобровское. Водопад Козырек, село Передовое", - поделился организатор походов.Ценители же походов посложнее и подольше, добавил он, идут подальше и повыше."Одно из мотивирующих условий – меньше людей. Конечно, это надо куда-то забраться повыше, подальше. Те же леса восточного Крыма. Они всегда были менее посещаемы, более дикие. От Белогорска на перевал Кок-Асан. И, кстати, там тоже есть каньон реки Кок-Асан, прекрасный сейчас и прохладный. В сторону Судака по гряде можно двигаться - идеальное место. Людей вы вряд ли встретите там. Ни грибников, ни собирателей трав там, как правило, нет. Вот туда все требовательные ценители, как правило, и ходят летом", - подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И в поход, и в горы, и даже на прогулку с детьми собирайте аптечку – врачМаршрут виа-ферраты на Ильяс-Кая в Севастополе снова доступен для посещенияВ крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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