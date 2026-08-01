https://crimea.ria.ru/20260801/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-voskresene-1158171288.html
Где заправиться в Севастополе в воскресенье
Где заправиться в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Где заправиться в Севастополе в воскресенье
В воскресенье в Севастополе будет свободная продажа трех видов топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T22:02
2026-08-01T22:02
2026-08-01T22:02
севастополь
новости севастополя
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
qr-коды на топливо в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе будет свободная продажа трех видов топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Свободная продажа трех видов топлива на АЗС:ДТ NP (40 литров)АИ-95 NP (20 литров)АИ-100 (40 литров)По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива:АИ-92 (20 литров)АИ-95 (20 литров)ДТ (20 литров)Пропан-бутан (40 литров) на АЗС "Городское шоссе" и "Верхнесадовое" в бытовые баллоны.Стоит обратить внимание на следующие важные моменты:Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Проверяйте бот https://max.ru/fuel_92_bot с 22.00 до 22.30.Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру.Также лимит 40 литров в воскресенье будет действовать на 5 АЗС:ВерхнесадовоеОрлиноеГончарноеТаврида-1Таврида-2Пропан-бутан - Заправка будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Напоминаю, что заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров).Перед выездом проверьте карту Посмотрите наличие топлива на заправках онлайн: https://fuel.sevtech.org/map.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_da1d853ae2887a5862c0c24c4285f517.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе
Где заправиться в Севастополе в воскресенье
Где в Севастополе в воскресенье будет свободная продажа топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе будет свободная продажа трех видов топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Свободная продажа трех видов топлива на АЗС:
По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива:
Пропан-бутан (40 литров) на АЗС "Городское шоссе" и "Верхнесадовое" в бытовые баллоны.
Стоит обратить внимание на следующие важные моменты:
Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Проверяйте бот https://max.ru/fuel_92_bot с 22.00 до 22.30.
Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру.
Также лимит 40 литров в воскресенье будет действовать на 5 АЗС:
Пропан-бутан - Заправка будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Напоминаю, что заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров).
Перед выездом проверьте карту Посмотрите наличие топлива на заправках онлайн: https://fuel.sevtech.org/map
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.