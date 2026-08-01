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Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС
Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС
В субботу, 1 августа, можно заправиться бензином в Феодосии и Ялты. Власти опубликовали адреса АЗС со свободной продажей топлива. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T12:48
2026-08-01T12:48
2026-08-01T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа, можно заправиться бензином в Феодосии и Ялты. Власти опубликовали адреса АЗС со свободной продажей топлива."На восьми заправках сети "Атан" будет в свободной продаже бензин марок А-95 Ultra и А-92", - написал в своем канале в МАКС мэр Феодосии Владимир Ким.Адреса заправок:По информации администрации Ялты, в регионе открыта продажа на заправках атан по адресам:Во всех случаях сохраняется ограничение, в соответствии с которым заправить можно не более 20 литров топлива в бак автомобиля.Полная информация по реализации топлива на АЗС Крыма в субботу доступна на карте toplivo.rk.gov.ru . Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС
Где есть бензин в свободной продаже в Ялте и Феодосии 1 августа – адреса АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа, можно заправиться бензином в Феодосии и Ялты. Власти опубликовали адреса АЗС со свободной продажей топлива.
"На восьми заправках сети "Атан" будет в свободной продаже бензин марок А-95 Ultra и А-92", - написал в своем канале в МАКС мэр Феодосии Владимир Ким.
—поселок Приморский, ул.Керченское шоссе, 86/88 - А-95 Ultra, А-92
—Феодосия, ул. Челнокова, 71 - А-95 Ultra, А-92
—Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д - А-95 Ultra, А-92
—Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б - А-95 Ultra, А-92
—Феодосия, с.Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б - А-95 Ultra, А-92
—Феодосия, пгт.Коктебель, ул.Ленина, 150 – А-92
—Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 – А-92
—Феодосия, Керченское шоссе, 23 - А-95 Ultra, А-92
По информации администрации Ялты, в регионе открыта продажа на заправках атан по адресам:
—Ялта, Южнобережное шоссе, 24: А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров.
—Ялта, Южнобережное шоссе, 27Г: А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров.
—Ялта, Южнобережное шоссе, 75 (работают через окошко с 20:00 до 07:00), А-95, ориентировочно на 150 машин по 20 литров.
—Никита, Южнобережное шоссе, 87: А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров; А-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров
—Алупка, Южнобережное шоссе, 9/А: А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров; А-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров
—Алупка, Южнобережное шоссе, 38: А-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров
Во всех случаях сохраняется ограничение, в соответствии с которым заправить можно не более 20 литров топлива в бак автомобиля.
Полная информация по реализации топлива на АЗС Крыма в субботу доступна на карте toplivo.rk.gov.ru
. Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.
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