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Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС

Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС

В субботу, 1 августа, можно заправиться бензином в Феодосии и Ялты. Власти опубликовали адреса АЗС со свободной продажей топлива. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T12:48

2026-08-01T12:48

2026-08-01T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа, можно заправиться бензином в Феодосии и Ялты. Власти опубликовали адреса АЗС со свободной продажей топлива."На восьми заправках сети "Атан" будет в свободной продаже бензин марок А-95 Ultra и А-92", - написал в своем канале в МАКС мэр Феодосии Владимир Ким.Адреса заправок:По информации администрации Ялты, в регионе открыта продажа на заправках атан по адресам:Во всех случаях сохраняется ограничение, в соответствии с которым заправить можно не более 20 литров топлива в бак автомобиля.Полная информация по реализации топлива на АЗС Крыма в субботу доступна на карте toplivo.rk.gov.ru . Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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