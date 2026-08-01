Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже
В Севастополе в субботу свободная продажа топлива открыта на 16 заправках
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа топливо в Севастополе можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня с 10.00 на 16 заправках "АТАН" в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra, А-92 и А-100", - написал он в своем канале в МАКС.
Бензин продают по адресам:
- —Качинское шоссе, 2 (А-95 Ultra, А-92)
- —Фиолентовское шоссе, 4а (А-95 Ultra)
- —улица Руднева, 44 (А-95 Ultra, А-100)
- —Камышовое шоссе, 12б (А-95 Ultra, А-92)
- —улица Горпищенко, 155 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
- —улица Генерала Мельника, 148 (А-95 Ultra, А-92)
- —улица Олега Кошевого, 1а (А-92, А-100)
- —улица Хрусталева, 62 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
- —Камышовое шоссе, 7в (А-92, А-100)
- —Камышовое шоссе, 73 (А-92, А-100)
- —Столетовский проспект, 5 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
- —улица Вакуленчука, 35б/2 (А-95 Ultra, А-92)
- —Гончарное, улица Дрыгина, 16 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
- —Камышовое шоссе, 32 (А-95 Ultra, А-92)
- —Балаклава, улица Новикова, 51б (А-92, А-100)
- —Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а (А-92, А-100)
Развожаев напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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