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Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже
Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже
В субботу, 1 августа топливо в Севастополе можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T10:57
2026-08-01T10:57
севастополь
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
бензин
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа топливо в Севастополе можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин продают по адресам:Развожаев напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаВ Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливомВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
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севастополь, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, михаил развожаев, новости севастополя, азс
Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже

В Севастополе в субботу свободная продажа топлива открыта на 16 заправках

10:57 01.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
Заправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа топливо в Севастополе можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня с 10.00 на 16 заправках "АТАН" в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra, А-92 и А-100", - написал он в своем канале в МАКС.
Бензин продают по адресам:
  • Качинское шоссе, 2 (А-95 Ultra, А-92)
  • Фиолентовское шоссе, 4а (А-95 Ultra)
  • улица Руднева, 44 (А-95 Ultra, А-100)
  • Камышовое шоссе, 12б (А-95 Ultra, А-92)
  • улица Горпищенко, 155 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
  • улица Генерала Мельника, 148 (А-95 Ultra, А-92)
  • улица Олега Кошевого, 1а (А-92, А-100)
  • улица Хрусталева, 62 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
  • Камышовое шоссе, 7в (А-92, А-100)
  • Камышовое шоссе, 73 (А-92, А-100)
  • Столетовский проспект, 5 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
  • улица Вакуленчука, 35б/2 (А-95 Ultra, А-92)
  • Гончарное, улица Дрыгина, 16 (А-95 Ultra, А-92, А-100)
  • Камышовое шоссе, 32 (А-95 Ultra, А-92)
  • Балаклава, улица Новикова, 51б (А-92, А-100)
  • Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а (А-92, А-100)
Развожаев напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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