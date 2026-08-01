https://crimea.ria.ru/20260801/gde-v-sevastopole-v-subbotu-zapravit-toplivo-v-svobodnoy-prodazhe-1158161471.html

Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже

Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже

В субботу, 1 августа топливо в Севастополе можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T10:57

2026-08-01T10:57

2026-08-01T10:57

севастополь

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

бензин

михаил развожаев

новости севастополя

азс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157379572_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_6a5e615f5c0abb11ab873080cc85f7a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа топливо в Севастополе можно свободно купить на 16 АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин продают по адресам:Развожаев напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаВ Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливомВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, михаил развожаев, новости севастополя, азс