https://crimea.ria.ru/20260801/energosnabzhenie-kryma--obstanovka-k-utru-subboty-1158158980.html

Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы

Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы

В Крыму из-за повреждений магистральных электросетей и объектов энергетики сохраняются ограничения электроснабжения. В некоторые населенные пункты нет... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T07:59

2026-08-01T07:59

2026-08-01T08:00

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждений магистральных электросетей и объектов энергетики сохраняются ограничения электроснабжения. В некоторые населенные пункты нет возможности бесперебойно подавать свет. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Аварийные бригады работают круглосуточно – восстановительные работы не прекращаются.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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