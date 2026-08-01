https://crimea.ria.ru/20260801/energosnabzhenie-kryma--obstanovka-k-utru-subboty-1158158980.html
Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы
Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы
В Крыму из-за повреждений магистральных электросетей и объектов энергетики сохраняются ограничения электроснабжения. В некоторые населенные пункты нет... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T07:59
2026-08-01T07:59
2026-08-01T08:00
крым
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждений магистральных электросетей и объектов энергетики сохраняются ограничения электроснабжения. В некоторые населенные пункты нет возможности бесперебойно подавать свет. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Аварийные бригады работают круглосуточно – восстановительные работы не прекращаются.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f041ff7dae77e32078919ff88af0035d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы
В Крыму из-за повреждений магистральный сетей нет возможности бесперебойной подачи света
07:59 01.08.2026 (обновлено: 08:00 01.08.2026)