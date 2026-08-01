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Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы
Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы
В Крыму из-за повреждений магистральных электросетей и объектов энергетики сохраняются ограничения электроснабжения. В некоторые населенные пункты нет... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждений магистральных электросетей и объектов энергетики сохраняются ограничения электроснабжения. В некоторые населенные пункты нет возможности бесперебойно подавать свет. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Аварийные бригады работают круглосуточно – восстановительные работы не прекращаются.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергоснабжение Крыма – обстановка к утру субботы

В Крыму из-за повреждений магистральный сетей нет возможности бесперебойной подачи света

07:59 01.08.2026 (обновлено: 08:00 01.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждений магистральных электросетей и объектов энергетики сохраняются ограничения электроснабжения. В некоторые населенные пункты нет возможности бесперебойно подавать свет. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".
"На большей части полуострова сохраняется сложная обстановка с энергоснабжением. Из-за повреждения объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты", - сказано в сообщении.
Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Аварийные бригады работают круглосуточно – восстановительные работы не прекращаются.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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