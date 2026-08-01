https://crimea.ria.ru/20260801/dronovody-unichtozhili-ukrytie-vraga-v-lesopolose-zaporozhskoy-oblasti-1158161966.html

Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области

Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области

Расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T13:04

2026-08-01T13:04

2026-08-01T13:04

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

запорожская область

группировка войск "днепр"

новости сво

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.После прибытия к месту боевой задачи, расчет запустил FPV-дрон в направлении противника. После визуального распознавания объекта дрон был направлен в цель - блиндаж с личным составом ВСУ. В результате операции все солдаты ВСУ, которые укрывались на объекте, погибли.В военном ведомстве отметили, что дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ и живой силы.Ранее дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУРаботают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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