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Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области
Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области
Расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T13:04
2026-08-01T13:04
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
запорожская область
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.После прибытия к месту боевой задачи, расчет запустил FPV-дрон в направлении противника. После визуального распознавания объекта дрон был направлен в цель - блиндаж с личным составом ВСУ. В результате операции все солдаты ВСУ, которые укрывались на объекте, погибли.В военном ведомстве отметили, что дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ и живой силы.Ранее дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУРаботают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, запорожская область, группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , видео
Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области

Операторы FPV-дронов ликвидировали укрытие противника в лесополосе Запорожской области

13:04 01.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"При выдвижении на стартовую позицию и при боевой работе от ударов с воздуха оператора прикрывает стрелок, который постоянно ведет мониторинг воздушной обстановки на предмет обнаружения ударных БПЛА противника", - пояснил работу расчета командир расчета БПЛА коптерного типа с позывным "Джанго".
После прибытия к месту боевой задачи, расчет запустил FPV-дрон в направлении противника. После визуального распознавания объекта дрон был направлен в цель - блиндаж с личным составом ВСУ. В результате операции все солдаты ВСУ, которые укрывались на объекте, погибли.
В военном ведомстве отметили, что дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ и живой силы.
Ранее дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления и запуска дронов ВСУ на Каховском направлении.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииЗапорожская областьГруппировка войск "Днепр"Новости СВОПотери ВСУ
 
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