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Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T16:46
2026-08-01T16:58
егор ковальчук
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Ковальчук сообщил, что раненым оказана медицинская помощь в больнице.В субботу утром губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк".В конце июля Егор Ковальчук сообщал, что в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали вражеские дроны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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егор ковальчук, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры

Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира

16:46 01.08.2026 (обновлено: 16:58 01.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В результате атаки ВСУ по маршрутному такси ранены трое жителей Брянской области. Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую "ГАЗель" возле поселка городского типа Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки", - написал он в канале на платформе МАКС.
Ковальчук сообщил, что раненым оказана медицинская помощь в больнице.
В субботу утром губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк".
В конце июля Егор Ковальчук сообщал, что в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали вражеские дроны.
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Егор КовальчукБрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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