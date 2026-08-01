https://crimea.ria.ru/20260801/dron-vsu-atakoval-marshrutku-v-bryanskoy-oblasti---ranen-voditel-i-passazhiry-1158168717.html

Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры

Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры

Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T16:46

2026-08-01T16:46

2026-08-01T16:58

егор ковальчук

брянск

брянская область

обстрелы брянской области

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157832290_0:56:1677:999_1920x0_80_0_0_c34b17cf731d4859476af9b253e61cf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Ковальчук сообщил, что раненым оказана медицинская помощь в больнице.В субботу утром губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк".В конце июля Егор Ковальчук сообщал, что в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали вражеские дроны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянск

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор ковальчук, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости