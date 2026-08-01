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Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T16:46
2026-08-01T16:46
2026-08-01T16:58
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Ковальчук сообщил, что раненым оказана медицинская помощь в больнице.В субботу утром губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк".В конце июля Егор Ковальчук сообщал, что в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали вражеские дроны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области - ранен водитель и пассажиры
Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира
16:46 01.08.2026 (обновлено: 16:58 01.08.2026)