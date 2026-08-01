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Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
Российские ученые обнаружили новый материал, который стоит дороже золота, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T17:41
2026-08-01T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские ученые обнаружили новый материал, который стоит дороже золота, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.Согласно сообщению, в состав материала входит иттрий - редкоземельный элемент. Только за налет на породе его средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов, отметили в ведомстве.Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года добыла 31,5 миллиона карат алмазов — на 15,6% меньше, чем годом ранее, сохранив за собой первое место в мире по их добыче.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Знаменитые источники минеральной воды КрымаМинеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источникиВ Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, наука и технологии, ран, новости, общество
Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал

В России обнаружен редчайший минерал дороже золота

17:41 01.08.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские ученые обнаружили новый материал, который стоит дороже золота, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
"Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива, — заявили в ведомстве.
Согласно сообщению, в состав материала входит иттрий - редкоземельный элемент. Только за налет на породе его средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.
Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов, отметили в ведомстве.
Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года добыла 31,5 миллиона карат алмазов — на 15,6% меньше, чем годом ранее, сохранив за собой первое место в мире по их добыче.
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