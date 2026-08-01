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Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал

Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Дороже золота: в России обнаружили ранее неизвестный науке минерал

Российские ученые обнаружили новый материал, который стоит дороже золота, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T17:41

2026-08-01T17:41

2026-08-01T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские ученые обнаружили новый материал, который стоит дороже золота, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.Согласно сообщению, в состав материала входит иттрий - редкоземельный элемент. Только за налет на породе его средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов, отметили в ведомстве.Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года добыла 31,5 миллиона карат алмазов — на 15,6% меньше, чем годом ранее, сохранив за собой первое место в мире по их добыче.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Знаменитые источники минеральной воды КрымаМинеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источникиВ Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наука и технологии, ран, новости, общество