Рейтинг@Mail.ru
До +33: погода в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260801/do-33-pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-avgusta-1158122653.html
До +33: погода в Крыму в первый день августа
До +33: погода в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2026
До +33: погода в Крыму в первый день августа
В субботу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T00:01
2026-08-01T00:01
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
феодосия
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1d/1148331191_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_76485d70092c91587b2ee8d64bed97fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +29...+33 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
крым
феодосия
евпатория
судак
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1d/1148331191_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_97211b51d5517b106ad0785449bd1865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, феодосия, евпатория, судак, ялта, алушта
До +33: погода в Крыму в первый день августа

Погода в Крыму в субботу

00:01 01.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +23; днем +28…33, в горах +20…25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +29...+33 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаФеодосияЕвпаторияСудакЯлтаАлушта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01До +33: погода в Крыму в первый день августа
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
23:47В Севастополе снова звучит сирена воздушной тревоги
22:45Атака на Севастополь и вторжение мигрантов в Испанию: главное за день
22:38Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы
22:10Часть Бахчисарая на день останется без газа
22:00Где заправиться в Севастополе в субботу
21:53Автопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор
21:34Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области
21:02Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа
20:50Когда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии
20:46Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному
20:36Трамп ответил на просьбу Зеленского о ракетах Tomahawk и Patriot
20:29223 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за день
20:06Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИ
19:54В России с осени изменятся правила перевозки в поездах
19:38Превосходный старт августа: погода на выходные в Крыму
19:32Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:17Суд приговорил блогера Лерчек к 5 годам условно
19:09В Севастополе звучит сирена воздушной тревоги
Лента новостейМолния