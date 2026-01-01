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До +33: погода в Крыму в первый день августа
До +33: погода в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2026
До +33: погода в Крыму в первый день августа
В субботу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T00:01
2026-08-01T00:01
2026-08-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +29...+33 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В субботу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +23; днем +28…33, в горах +20…25", – сказано в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +29...+33 градусов.
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