https://crimea.ria.ru/20260801/davyat-na-emotsii-kak-moshenniki-vtyagivayut-detey-v-prestupnye-skhemy-1158149939.html

Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы

Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы

Выбирая в качестве своих жертв детей, дистанционные мошенники выстраивают хитрые схемы в несколько этапов, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T20:46

2026-08-01T20:46

2026-08-01T20:46

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

кибербезопасность

киберпреступность

дети

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148131700_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_ba5bf060486710235042f0f85ea190b0.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Выбирая в качестве своих жертв детей, дистанционные мошенники выстраивают хитрые схемы в несколько этапов, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Мошенники, выстраивая многоэтапные сценарии, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Несовершеннолетних пугают фальшивыми удостоверениями, пускают в ход угрозы и страшные истории.При этом, несмотря на разнообразие предлогов, сами схемы строятся по похожим этапам, уточнили в МВД.Как мошенники работают с детьмиТак, дети и подростки много времени проводят в цифровом пространстве — в соцсетях, игровых чатах, сервисах знакомств, что и делает их уязвимыми для мошенников.На следующем этапе мошенники пытаются установить контакт с потенциальной жертвой. Злоумышленники могут притвориться ровесником в чате знакомств или сотрудником техподдержки игры. Они специально создают ощущение срочности, используют фразы: "аккаунт заблокируют", "у родителей будут проблемы", "нужно срочно помочь".Для того, чтобы ребенок не пошел за советом к старшим, родным и близким людям, аферисты подключают "следователя", в ход идут запугивания, мол, тебя ждут серьезные последствия, если близкие узнают.Затем ребенка убеждают перевести деньги, "декларировать средства" или выполнить другие опасные шаги — например, ради "скинов" в игре.Получив желаемое, мошенники блокируют ребенка в соцсетях и пропадают, рассказали в ведомстве.Как снизить риски и помочь ребенкуДля того, чтобы ребенок знал, что делать, когда в интернете становится страшно или непонятно, нужно с ним об этом спокойно поговорить, объяснить, что в любой непонятной и тревожной ситуации нужно звонить родителям.Также нужно договорится с семьей о "кодовой фразе" или простом сигнале, который станет для родителей понятным намеком, сигналом о помощи."Профилактика — это не строгий контроль, а поддержка и понятные ориентиры. Когда ребенок знает, что его не будут ругать за ошибку, а помогут разобраться, он гораздо скорее попросит о помощи", - напомнили в киберполиции.Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси.Также сообщалось, что злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Выполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знатьВ Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, дети, новости