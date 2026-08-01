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Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
Выбирая в качестве своих жертв детей, дистанционные мошенники выстраивают хитрые схемы в несколько этапов, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T20:46
2026-08-01T20:46
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
кибербезопасность
киберпреступность
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Выбирая в качестве своих жертв детей, дистанционные мошенники выстраивают хитрые схемы в несколько этапов, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Мошенники, выстраивая многоэтапные сценарии, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Несовершеннолетних пугают фальшивыми удостоверениями, пускают в ход угрозы и страшные истории.При этом, несмотря на разнообразие предлогов, сами схемы строятся по похожим этапам, уточнили в МВД.Как мошенники работают с детьмиТак, дети и подростки много времени проводят в цифровом пространстве — в соцсетях, игровых чатах, сервисах знакомств, что и делает их уязвимыми для мошенников.На следующем этапе мошенники пытаются установить контакт с потенциальной жертвой. Злоумышленники могут притвориться ровесником в чате знакомств или сотрудником техподдержки игры. Они специально создают ощущение срочности, используют фразы: "аккаунт заблокируют", "у родителей будут проблемы", "нужно срочно помочь".Для того, чтобы ребенок не пошел за советом к старшим, родным и близким людям, аферисты подключают "следователя", в ход идут запугивания, мол, тебя ждут серьезные последствия, если близкие узнают.Затем ребенка убеждают перевести деньги, "декларировать средства" или выполнить другие опасные шаги — например, ради "скинов" в игре.Получив желаемое, мошенники блокируют ребенка в соцсетях и пропадают, рассказали в ведомстве.Как снизить риски и помочь ребенкуДля того, чтобы ребенок знал, что делать, когда в интернете становится страшно или непонятно, нужно с ним об этом спокойно поговорить, объяснить, что в любой непонятной и тревожной ситуации нужно звонить родителям.Также нужно договорится с семьей о "кодовой фразе" или простом сигнале, который станет для родителей понятным намеком, сигналом о помощи."Профилактика — это не строгий контроль, а поддержка и понятные ориентиры. Когда ребенок знает, что его не будут ругать за ошибку, а помогут разобраться, он гораздо скорее попросит о помощи", - напомнили в киберполиции.Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси.Также сообщалось, что злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Выполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знатьВ Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, дети, новости
Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы

Как мошенники втягивают детей в преступные схемы - правила безопасности

20:46 01.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВовлечение подростков в схемы мошенничества
Вовлечение подростков в схемы мошенничества - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Выбирая в качестве своих жертв детей, дистанционные мошенники выстраивают хитрые схемы в несколько этапов, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"К сожалению, кибермошенники все чаще выбирают в качестве цели детей и подростков. Причем родители нередко узнают о случившемся уже от правоохранителей — и дело тут не в отсутствии доверия, а в продуманных приемах злоумышленников", - говорится в сообщении.
Мошенники, выстраивая многоэтапные сценарии, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Несовершеннолетних пугают фальшивыми удостоверениями, пускают в ход угрозы и страшные истории.
При этом, несмотря на разнообразие предлогов, сами схемы строятся по похожим этапам, уточнили в МВД.

Как мошенники работают с детьми

Так, дети и подростки много времени проводят в цифровом пространстве — в соцсетях, игровых чатах, сервисах знакомств, что и делает их уязвимыми для мошенников.
На следующем этапе мошенники пытаются установить контакт с потенциальной жертвой. Злоумышленники могут притвориться ровесником в чате знакомств или сотрудником техподдержки игры. Они специально создают ощущение срочности, используют фразы: "аккаунт заблокируют", "у родителей будут проблемы", "нужно срочно помочь".
Для того, чтобы ребенок не пошел за советом к старшим, родным и близким людям, аферисты подключают "следователя", в ход идут запугивания, мол, тебя ждут серьезные последствия, если близкие узнают.
Затем ребенка убеждают перевести деньги, "декларировать средства" или выполнить другие опасные шаги — например, ради "скинов" в игре.
Получив желаемое, мошенники блокируют ребенка в соцсетях и пропадают, рассказали в ведомстве.

Как снизить риски и помочь ребенку

Для того, чтобы ребенок знал, что делать, когда в интернете становится страшно или непонятно, нужно с ним об этом спокойно поговорить, объяснить, что в любой непонятной и тревожной ситуации нужно звонить родителям.
"Проговорите простое правило: настоящие сотрудники и техподдержка никогда не требуют переводов денег и не запрещают обсуждать ситуацию с семьей. Расскажите, что мошенники специально торопят и пугают: если кто‑то настаивает на срочных действиях — это повод остановиться и посоветоваться со взрослыми", - говорится в сообщении.
Также нужно договорится с семьей о "кодовой фразе" или простом сигнале, который станет для родителей понятным намеком, сигналом о помощи.
"Профилактика — это не строгий контроль, а поддержка и понятные ориентиры. Когда ребенок знает, что его не будут ругать за ошибку, а помогут разобраться, он гораздо скорее попросит о помощи", - напомнили в киберполиции.
Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси.
Также сообщалось, что злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс.
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МошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КибербезопасностьКиберпреступностьдетиНовости
 
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