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Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
В Керчи 6 августа на 53 улицах и переулках отключат газ в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Керченского предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T15:32
2026-08-01T15:32
2026-08-01T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Керчи 6 августа на 53 улицах и переулках отключат газ в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Керченского предприятия "Крымгазсети".Газоснабжение будет перекрыто по следующим адресам.На предприятии отметили, что подача газа начнется 07 августа-08 августа при наличии абонентов.Ранее сообщалось, что почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
На следующей неделе 53 улицы и переулка в Керчи на сутки останутся без газа
15:32 01.08.2026 (обновлено: 15:45 01.08.2026)