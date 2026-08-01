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Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
В Керчи 6 августа на 53 улицах и переулках отключат газ в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Керченского предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T15:32
2026-08-01T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Керчи 6 августа на 53 улицах и переулках отключат газ в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Керченского предприятия "Крымгазсети".Газоснабжение будет перекрыто по следующим адресам.На предприятии отметили, что подача газа начнется 07 августа-08 августа при наличии абонентов.Ранее сообщалось, что почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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керчь, газ, крымгазсети, отключение газа в крыму, крым многонациональный, новости крыма
Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа

На следующей неделе 53 улицы и переулка в Керчи на сутки останутся без газа

15:32 01.08.2026 (обновлено: 15:45 01.08.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазоснабжение в Крыму
Газоснабжение в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Керчи 6 августа на 53 улицах и переулках отключат газ в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Керченского предприятия "Крымгазсети".
"С 6 августа с 8.00, в связи с реконструкцией газопровода и с установкой запорной арматуры Ду 250 будет прекращена подача газа", - говорится в сообщении.
Газоснабжение будет перекрыто по следующим адресам.
На предприятии отметили, что подача газа начнется 07 августа-08 августа при наличии абонентов.
Ранее сообщалось, что почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа.
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КерчьГазКрымгазсетиОтключение газа в КрымуКрым многонациональныйНовости Крыма
 
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