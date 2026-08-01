Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто
В Севастополе при атаке ВСУ погибла женщина и сгорели жилые дома – Развожаев
10:01 01.08.2026 (обновлено: 10:23 01.08.2026)
© Telegram Михаил РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Также пострадали два человека: в больницу доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась", - написал он в МАКС.
Развожаев уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. Всего за ночь силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 20 БПЛА.
"По предварительным данным от Спасательной службы Севастополя сгорело два частных дома и один автомобиль. 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения", - добавил губернатор.
Он добавил, что жители могут обращаться в правительство, если нужно вызвать комиссию для фиксации повреждений. Номера горячей линии будут опубликованы на сайте.
В ночь на субботу в регионе трижды объявляли воздушную тревогу. Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.
В пятницу в Севастополе при ночной атаке погиб один человек. В момент удара он находился на улице. По его словам, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.