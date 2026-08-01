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Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто

Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто

Один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T10:01

2026-08-01T10:01

2026-08-01T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. Всего за ночь силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 20 БПЛА.Он добавил, что жители могут обращаться в правительство, если нужно вызвать комиссию для фиксации повреждений. Номера горячей линии будут опубликованы на сайте.В ночь на субботу в регионе трижды объявляли воздушную тревогу. Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.В пятницу в Севастополе при ночной атаке погиб один человек. В момент удара он находился на улице. По его словам, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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