Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260801/ataka-vsu-na-sevastopol-pogib-odin-chelovek-i-raneny-dvoe-1158160211.html
Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто
Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто
Один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T10:01
2026-08-01T10:23
севастополь
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
происшествия
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a27e0d0065a3114150f5e6841977e9fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. Всего за ночь силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 20 БПЛА.Он добавил, что жители могут обращаться в правительство, если нужно вызвать комиссию для фиксации повреждений. Номера горячей линии будут опубликованы на сайте.В ночь на субботу в регионе трижды объявляли воздушную тревогу. Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.В пятницу в Севастополе при ночной атаке погиб один человек. В момент удара он находился на улице. По его словам, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e514e554fde189beacf7b1977779eacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, происшествия, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто

В Севастополе при атаке ВСУ погибла женщина и сгорели жилые дома – Развожаев

10:01 01.08.2026 (обновлено: 10:23 01.08.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. В городе также горели жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Также пострадали два человека: в больницу доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась", - написал он в МАКС.
Развожаев уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. Всего за ночь силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 20 БПЛА.
"По предварительным данным от Спасательной службы Севастополя сгорело два частных дома и один автомобиль. 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения", - добавил губернатор.
Он добавил, что жители могут обращаться в правительство, если нужно вызвать комиссию для фиксации повреждений. Номера горячей линии будут опубликованы на сайте.
В ночь на субботу в регионе трижды объявляли воздушную тревогу. Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.
В пятницу в Севастополе при ночной атаке погиб один человек. В момент удара он находился на улице. По его словам, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествияНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Где заправить машину бензином в Ялте и Феодосии в субботу – адреса АЗС
12:35Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ
12:21В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит
12:04Легковушка сбила двух детей на "зебре" в Джанкое
11:5613 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший
11:41В Симферополе 3 августа перекроют проезд по двум улицам в центре
11:31Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на Киев
11:19В Судаке открыли набережную после капремонта
11:09В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ветра
10:57Где в Севастополе в субботу есть топливо в свободной продаже
10:44Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионы
10:28В Севастополе ограничили электроснабжение
10:15Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в пробке стоят 255 авто
10:01Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто
09:52Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности
09:28ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы
09:01Пенсии и платежки за ЖКХ: что изменится в жизни россиян с августа
08:46На севере Крыма будут дезинфицировать скважины и сети водоснабжения
08:24Павшие в Первой мировой: День памяти российских воинов в инфографике
08:04Массированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
Лента новостейМолния