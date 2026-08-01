https://crimea.ria.ru/20260801/ataka-vsu-na-sevastopol-i-massirovannyy-udar-vs-rf-po-kievu--glavnoe-1158169435.html

Атака ВСУ на Севастополь и массированный удар ВС РФ по Киеву – главное

Атака ВСУ на Севастополь и массированный удар ВС РФ по Киеву – главное - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Атака ВСУ на Севастополь и массированный удар ВС РФ по Киеву – главное

Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто. Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности. ВСУ атаковали РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T21:33

2026-08-01T21:33

2026-08-01T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто. Массированный удар по Украине сегодня: в Минобороны рассказали подробности. ВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвы. 13 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший. Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ. В Судаке открыли набережную после капремонта. УЕФА требует отставки президента ФИФА.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельная атака ВСУ по СевастополюВ субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на город-герой. В регионе также горели жилые дома и автомобили.В ночь на субботу в регионе трижды объявляли воздушную тревогу. Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.Массированный удар по КиевуУтром в субботу в Минобороны РФ сообщили о поражении предприятий ВПК и логистических центров в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.Массированный удар российского дальнобойного оружия по Киеву и Киевской области пришелся по заводам, которые производят ракеты "Фламинго" и "Нептун", дроны и радиолокационные комплексы. В частности, поражено агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ("Радиоизмеритель"), предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 ("Киевский завод "Буревестник"). В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства БПЛА.Кроме того, в субботу стало известно, что армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях.Удары ВСУ по Кубани, Запорожской и Брянской областяхВ субботу ВСУ целенаправленно атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области. В результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения. Также дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира.Приморск-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке дронов. Обломки БПЛА повредили жилые дома по 13 адресам, один человек получил ранение.Теплоход "Янина" затонул после атаки дроновВ субботу пресс-служба Росатома сообщила, что теплоход "Янина" затонул в Черном море после атаки ВСУ. Нападение двух дронов ВСУ на судно произошло в 130 милях от Новороссийска в 22:00 31 июля. Глава госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что это было гражданское судно и назвал атаку – пиратством и морским разбоем.Новая набережнаяГлава администрации Судака Кирилл Чебышев сообщил, что в городе после капитального ремонта торжественно открыли обновленную набережную в районе улицы Набережная, 61–73. Участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года.Набережную отремонтировали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Ранее местные жители сами выбирали территорию для реализации благоустройства посредством голосования на Госуслугах.УЕФА требует отставки президента ФИФАСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ультиматумом – уйти в отставку или столкнуться с вотумом недоверия. УЕФА может инициировать такой вотум недоверия, имея в своем составе всего 43 участника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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