https://crimea.ria.ru/20260801/armiya-rossii-osvobodila-dva-sela-v-zaporozhskoy-i-kharkovskoy-oblastyakh-1158165505.html

Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях

Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 01.08.2026

Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях

Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T13:15

2026-08-01T13:15

2026-08-01T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.Населенный пункт Ольговка в Харьковской области освободили подразделения группировки войск "Запад".Подразделения войск "Восток" выбили ВСУ из населенного пункта Любицкое Запорожской области.Днем ранее российские войска освободили Веровку в Харьковской области. На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, также говорится в недельной сводке МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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