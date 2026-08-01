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Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях
Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 01.08.2026
Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях
Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T13:15
2026-08-01T13:21
министерство обороны рф
запорожская область
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
группировка войск "запад"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.Населенный пункт Ольговка в Харьковской области освободили подразделения группировки войск "Запад".Подразделения войск "Восток" выбили ВСУ из населенного пункта Любицкое Запорожской области.Днем ранее российские войска освободили Веровку в Харьковской области. На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, также говорится в недельной сводке МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, запорожская область, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, группировка войск "запад", группировка войск "восток"
Армия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях

Ольговка и Любицкое в Харьковской и Запорожской областях перешли под контроль армии России

13:15 01.08.2026 (обновлено: 13:21 01.08.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФКадры работы беспилотников ВС РФ в зоне спецоперации
Кадры работы беспилотников ВС РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
Населенный пункт Ольговка в Харьковской области освободили подразделения группировки войск "Запад".
Подразделения войск "Восток" выбили ВСУ из населенного пункта Любицкое Запорожской области.
Днем ранее российские войска освободили Веровку в Харьковской области.
На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, также говорится в недельной сводке МО.
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Министерство обороны РФЗапорожская областьХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВОГруппировка войск "Запад"Группировка войск "Восток"
 
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